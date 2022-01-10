Bác ruột bé 8 tuổi bị bạo hành vừa qua đã có những chia sẻ về cái chết thương tâm của cháu mình, trong đó đáng chú ý là những tiết lộ về thái độ lạnh nhạt từ gia đình nhà nội.

Đã 2 tuần trôi qua kể từ sau cái chết thương tâm của bé V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) bị người tình của bố bạo hành đến tử vong, thế nhưng nỗi đau với những người ở lại, đặc biệt là người thân và mẹ ruột của bé - chị H. vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Vừa qua, anh Nguyễn Quang Vinh (bác ruột của bé V.A) đã có những chia sẻ đáng chú ý trên kênh Truyền hình pháp luật. Không chỉ tiết lộ thêm một số chi tiết liên quan đến sự việc đau lòng này, anh Vinh còn có những chia sẻ về tình hình của mẹ bé V.A khi nhận tin dữ của con cũng như thái độ vô cùng lạnh nhạt đến từ nhà nội của bé.

Ảnh chụp màn hình Anh Vinh cho biết, khi đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để nhìn mặt con trước khi đội ngũ pháp y tiến hành khám nghiệm, mẹ bé V.A như muốn ngất lịm đi và không tin được sự thật. Chị H. liên tục nói rằng bé V.A chỉ đang ngủ thôi và không tin được việc con gái đã ra đi. Khi nhận diện đúng là bé V.A, gia đình muốn xin chụp ảnh cháu nhưng không được phép. Anh Vinh cho biết gia đình cũng không được theo dõi khám nghiệm, vì bố cháu mới là người giám hộ. Thời điểm ban đầu, gia đình mẹ bé V.A không biết tin về việc bé V.A bị bạo hành nên khi chị gái của Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột bé V.A) đề nghị gia đình nên hỏa thiêu bé V.A, gia đình nhà ngoại khi ấy đã đồng ý mà không hề biết sự tình bé V.A bị bạo hành đằng sau.

Theo lời kể của bác ruột bé V.A, trong đám tang, bà nội đã nói với mẹ đẻ của bé rằng việc gì qua rồi thì để qua, không muốn nói gì, không muốn ai bị ảnh hưởng gì về chuyện này. Cụ thể, anh Vinh kể: “10h liệm nhập quan cúng cho cháu thì 9h hơn, ông nội và bác (chị gái, anh rể của Thái) mới đến. Một lúc sau thì bà nội cháu mới đến. H. quỳ, nằm khóc lê lết ở quan tài của bé. Bà nội ngồi nói chuyện với H. mấy lời động viên, và còn nói việc gì qua rồi thì để qua, không muốn nói gì, không muốn ai bị ảnh hưởng gì về chuyện này” - anh Vinh nhớ lại. Theo anh Vinh, lúc đầu anh và gia đình nghĩ rằng bé bị "dì ghẻ" Quỳnh Trang đánh vào chỗ hiểm nên tử vong. Sau khi làm thủ tục mai táng cho bé xong, về nhà xem lại những hình ảnh về các vết bầm tím trên cơ thể cháu được chí đăng tải, cộng với lời kể của hàng xóm, lúc đó anh mới biết cháu mình bị bạo hành trong thời gian dài. Ngay sau đó, anh Vinh cùng mẹ của bé V.A làm đơn tố cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ TP. HCM, bố đẻ của bé V.A) và người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang lên các cơ quan điều tra. Anh Vinh và luật sư tại cơ quan công an Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin mới nhất, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác" và bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". Công an TP. HCM khẳng định sẽ đưa ra xét xử làm án điểm để răn đe toàn xã hội.

Luật sư và người phục hồi camera bật khóc khi coi cảnh bé 8 tuổi bị đánh, tiết lộ nhiều tình tiết chưa từng được công bố Khi xem lại đoạn camera tại căn hộ nơi bé gái 8 tuổi bị bạo hành, luật sư Ngọc Nữ và đến cả người phục hồi camera đều phải bật khóc và ám ảnh mãi vì những hành động quá dã man của “dì ghẻ”

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