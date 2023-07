Theo lời kể của bác ruột bé V.A, trong đám tang, bà nội đã nói với mẹ đẻ của bé rằng việc gì qua rồi thì để qua, không muốn nói gì, không muốn ai bị ảnh hưởng gì về chuyện này. Cụ thể, anh Vinh kể: “10h liệm nhập quan cúng cho cháu thì 9h hơn, ông nội và bác (chị gái, anh rể của Thái) mới đến. Một lúc sau thì bà nội cháu mới đến. H. quỳ, nằm khóc lê lết ở quan tài của bé. Bà nội ngồi nói chuyện với H. mấy lời động viên, và còn nói việc gì qua rồi thì để qua, không muốn nói gì, không muốn ai bị ảnh hưởng gì về chuyện này” - anh Vinh nhớ lại.

Theo anh Vinh, lúc đầu anh và gia đình nghĩ rằng bé bị "dì ghẻ" Quỳnh Trang đánh vào chỗ hiểm nên tử vong. Sau khi làm thủ tục mai táng cho bé xong, về nhà xem lại những hình ảnh về các vết bầm tím trên cơ thể cháu được chí đăng tải, cộng với lời kể của hàng xóm, lúc đó anh mới biết cháu mình bị bạo hành trong thời gian dài.

Ngay sau đó, anh Vinh cùng mẹ của bé V.A làm đơn tố cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ TP. HCM, bố đẻ của bé V.A) và người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang lên các cơ quan điều tra.

Anh Vinh và luật sư tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin mới nhất, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác" và bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". Công an TP. HCM khẳng định sẽ đưa ra xét xử làm án điểm để răn đe toàn xã hội.