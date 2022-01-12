Hé lộ hình ảnh bố bé 8 tuổi đi họp phụ huynh cho con: Liệu người bố có từng thương con?

Theo lời bác ruột bé V.A. mẹ bé cho biết thời điểm còn sống chung, Thái chưa từng ra tay đánh con. Vì vậy, nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao sau khi ly hôn, người bố lại ra tay đánh con cũng như để con gái bị người tình liên tục đánh đập?

Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi) bị người tình của bố hành hạ đến tử vong đang khiến dư luận vô cùng bức xúc những ngày qua. Theo thông tin mới nhất, gia đình mẹ ruột bé V.A. hiện đang cùng ekip luật sư đấu tranh làm những gì tốt nhất có thể cho bé. Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995) hiện cũng đã bị khởi tố tội “Giết người” và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985) bị khởi tố tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”. Bên cạnh sự bức xúc dành cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang thì những tình tiết liên quan đến bố ruột bé là Nguyễn Kim Trung Thái cũng khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Dẫn thông tin từ Dân Trí, Thái khai nhận với cơ quan công an hành vi chủ động xóa dữ liệu camera để bao che cho người tình. Không những vậy, người này còn khai nhận việc biết Trang đánh con gái cũng như đã từng ra tay đánh đập bé nhiều lần tại nhà.

Những hành vi của Thái đã khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ và xen lẫn thắc mắc. Nếu người “mẹ kế” không chung huyết thống thì Thái lại là bố ruột của V.A. tại sao lại có thể nhẫn tâm để con gái bị hành hạ đến tử vong như vậy. Mới đây, một hình ảnh được chia sẻ trên MXH ghi lại khoảnh khắc Thái từng đi họp phụ huynh cho bé V.A. Không nói về những hành động dã man của người đàn ông này sau khi ly hôn nhưng không thể phủ nhận việc Thái đã từng rất quan tâm con gái. Được biết, tấm ảnh này được chụp thời điểm bé học lớp 1, tức là khi Thái và mẹ ruột bé V.A. chưa ly hôn.

Nói về việc Thái đã từng yêu thương con gái hay không, chia sẻ với truyền hình Pháp Luật vừa qua, bác ruột bé V.A. - anh Nguyễn Quang Vinh cho biết, mẹ ruột có bé V.A. từng tâm sự, thời điểm khi còn sống chung, chị chưa từng chứng kiến Thái đánh con gái bao giờ. Chính vì vậy, khi biết sự việc xảy, chị H. (mẹ ruột bé V.A.) đã không khỏi sốc và bàng hoàng. Bác ruột nạn nhân cũng cho biết chị H. đến nay vẫn không tin nổi là con mình phải chịu nhiều đau khổ đến thế. Lý do là bởi thông qua những hình ảnh mà bạn bè gửi cho chị (Thái chặn và ngăn cấm chị H. tiếp xúc với con gái) thì chị vẫn luôn tin rằng bé V.A. đã có cuộc sống ổn định, được cha ruột chăm sóc cẩn thận, "dì ghẻ" hết lòng thương yêu. Hoa hậu Phương Lê - người hiện đang liên tục lên tiếng đòi công bằng cho bé cũng cho biết chị H. đến nay vẫn một tiếng gọi Thái là ba Thái, ba bé V.A. vì không nghĩ người này lại ra tay như vậy với con: “Không hiểu Trang có ma lực gì mà Thái mê đến thế, bỏ người vợ tào khang, người vợ mà đến thời điểm này vẫn gọi nó là ba Thái, ba bé V.A? Tôi tự hỏi Thái chỉ che giấu hay tiếp tay cho Trang, đồng lõa với Trang để hành hạ núm ruột của mình” - Phương Lê chia sẻ. Những hành vi tàn nhẫn và độc ác của Thái dành cho con gái của mình hiện vẫn đang khiến nhiều người vô cùng bức xúc và không hiểu được tại sao từ một người rất quan tâm yêu thương con gái lại ra tay hành hạ bé như vậy. Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ, xử lý đúng người đúng tội để làm “án điểm” răn đe xã hội.

Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành lên báo quốc tế: Đọc tiêu đề càng khiến dư luận thêm phẫn uất vì hành vi tàn nhẫn của dì ghẻ Nhiều trang thông tấn quốc tế đã đồng loạt đưa tin về vụ việc bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ tại Việt Nam.

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