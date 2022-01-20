Luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết việc bị khởi tố tội Giết người cùng các tình tiết man rợ, dã man, nạn nhân là cháu bé mới 3 tuổi, thì "người tình" của mẹ cháu bé khó có thể thoát được mức án tử hình.

Theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiêp và tiếp thị, sau khi nhận được đề nghị của ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu A), luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư Hà Nội) và các cộng sự đã nhận bảo vệ miễn phí cho bé gái 3 tuổi. Được biết, luật sư Hiển đã gặp gỡ đại diện gia đình cháu bé để hỏi thăm sức khoẻ của cháu và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền lợi của cháu Đ.N.A. Luật sư Hiển cho hay: "Hiện cháu A. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, chưa biết thế nào và phía bệnh viện cho biết cần đợi cháu có thể tỉnh lại được, đủ sức khỏe để có thể phẫu thuật, lấy 9 đinh ghim ở trong đầu ra".

Hình ảnh 9 chiếc đinh trong hộp sọ cháu bé - Ảnh: NLĐ Liên quan đến việc khởi tố đối với bị can Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), luật sư Hiển cho rằng, sau khi triệu tập, lấy lời khai và xác định có đủ căn cứ nên đã khởi tố đối tượng này về hành vi Giết người. Vị luật sư nhận định: "Với những gì đã xảy ra với cháu A. có thể thấy, hành vi của Huyên là cực kỳ dã man, man rợ, dư luận lên án, phẫn nộ và không thể chấp nhận được. Tôi cho rằng, với việc bị khởi tố về tội Giết người cùng các tình tiết tăng nặng như hành vi man rợ, dã man và nạn nhân là cháu bé mới 3 tuổi như vậy thì đối tượng khó có thể thoát được mức án cao nhất là tử hình".

Bị can Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan công an - Ảnh: NLĐ Luật sư Hồng Hiển cũng nêu rõ, nếu cháu A. tỉnh lại được hoặc chẳng may có tình huống xấu hơn thì Nguyễn Trung Huyên vẫn bị sẽ bị xem xét, xử lý về hành vi Giết người. "Nếu cháu tỉnh lại được thì tình chất, mức độ nghiêm trọng sẽ thấp hơn so với hậu quả chết người xảy ra. Tuy nhiên, kể cả cháu có qua được thì hành vi của Nguyên vẫn bị khởi tố, sau này truy tố về tội Giết người và vẫn có thể đối mặt với mức án tử hình. Bởi cháu có qua hay không nằm ngoài ý chí của kẻ thực hiện hành vi phạm tội, chưa kể, hành vi mang tính chất man rợ, có nhiều tình tiết tăng nặng". Tuy nhiên, đây mới là nhận định ban đầu, cần chờ thêm kết luận điều tra sau này để có đánh giá cụ thể. Bị can Nguyễn Trung Huyên thực nghiệm hiện trường - Ảnh: NLĐ Vị luật sư này cũng nhấn mạnh, kể cả trong trường hợp Nguyễn Trung Huyên có sử dụng ma túy hay chất kích thích nào chăng nữa, cũng không thể loại trừ trách nhiệm hình sự đối với hành vi Giết người đã gây ra. Bởi vì đây là một chuỗi các hành vi hành hạ tàn ác cháu bé, từ cho nuốt các ốc vít, thuốc trừ sâu, đánh gãy tay đến bắn đinh vào đầu. Trước đó, báo Người Lao động đưa tin, vào ngày 20/11, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) về tội Giết người. Huyên bị bắt do liên quan đến vụ bé gái Đ.N.A có 9 dị vật giống đinh trong sọ não.

Lộ diện danh tính luật sư sẽ bảo vệ quyền lợi cho cháu bé 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu, chi phí thế nào? Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu ở Hà Nội, mới đây, một hãng luật đã có thông báo chính thức về việc sẽ nhận bảo vệ pháp lý cho cháu bé và gia đình.

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