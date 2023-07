Liên quan đến việc khởi tố đối với bị can Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), luật sư Hiển cho rằng, sau khi triệu tập, lấy lời khai và xác định có đủ căn cứ nên đã khởi tố đối tượng này về hành vi Giết người.

Bị can Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan công an - Ảnh: NLĐ

Luật sư Hồng Hiển cũng nêu rõ, nếu cháu A. tỉnh lại được hoặc chẳng may có tình huống xấu hơn thì Nguyễn Trung Huyên vẫn bị sẽ bị xem xét, xử lý về hành vi Giết người.

"Nếu cháu tỉnh lại được thì tình chất, mức độ nghiêm trọng sẽ thấp hơn so với hậu quả chết người xảy ra. Tuy nhiên, kể cả cháu có qua được thì hành vi của Nguyên vẫn bị khởi tố, sau này truy tố về tội Giết người và vẫn có thể đối mặt với mức án tử hình. Bởi cháu có qua hay không nằm ngoài ý chí của kẻ thực hiện hành vi phạm tội, chưa kể, hành vi mang tính chất man rợ, có nhiều tình tiết tăng nặng". Tuy nhiên, đây mới là nhận định ban đầu, cần chờ thêm kết luận điều tra sau này để có đánh giá cụ thể.

Bị can Nguyễn Trung Huyên thực nghiệm hiện trường - Ảnh: NLĐ

Vị luật sư này cũng nhấn mạnh, kể cả trong trường hợp Nguyễn Trung Huyên có sử dụng ma túy hay chất kích thích nào chăng nữa, cũng không thể loại trừ trách nhiệm hình sự đối với hành vi Giết người đã gây ra. Bởi vì đây là một chuỗi các hành vi hành hạ tàn ác cháu bé, từ cho nuốt các ốc vít, thuốc trừ sâu, đánh gãy tay đến bắn đinh vào đầu.

Trước đó, báo Người Lao động đưa tin, vào ngày 20/11, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) về tội Giết người. Huyên bị bắt do liên quan đến vụ bé gái Đ.N.A có 9 dị vật giống đinh trong sọ não.