Vụ bé 3 tuổi bị 'cha dượng hờ' đóng đinh vào đầu: 'Kể cả nạn nhân không tử vong, mức án tử hình cũng thỏa đáng!'

Xã hội 21/01/2022 09:14

Trung tá Đào Trung Hiếu (Bộ Công an) nhận định rằng đối tượng Nguyễn Trung Huyên có thể phải đối mặt với mức án tử hình, kể cả nạn nhân không tử vong.

Chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, với vụ việc bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 đinh vào đầu, Trung tá, Tiến sĩ, chuyên gia nghiên cứu tội phạm Đào Trung Hiếu (Bộ Công an) cho rằng, với những thông tin điều tra ban đầu về hành vi tàn ác của Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) với cháu bé 3 tuổi được phản ánh, đối tượng đã quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng vì động cơ đê hèn. Trong đó, có thể xuất phát từ lòng ích kỷ cao độ, không muốn nuôi con người khác của đối tượng này.

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Giết người, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm sáng rõ vụ việc, hành vi của bị can Huyên. Đồng thời, Trung tá Hiếu cũng nhận định: "Với những hành vi tàn ác, vô nhân tính mà Nguyễn Trung Huyên gây ra, thì việc có thể phải đối mặt với mức án tử hình cũng là thoả đáng, kể cả nạn nhân không tử vong".

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Trung tá, Tiến sĩ, chuyên gia nghiên cứu tội phạm Đào Trung Hiếu - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Trước đó, theo Tổ Quốc đưa tin, dựa theo lời khai ban đầu, Nguyễn Trung Huyên và chị Luyến nảy sinh tình cảm với nhau. Cả hai không đăng ký kết hôn nhưng chung sống như vợ chồng. Tháng 9/2021, Huyên và mẹ con chị Luyến đến thuê trọ tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Tại đây, trong quá trình sinh sống do bực tức vì cháu A. là con riêng của chị Luyến nên Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập và giết cháu A. để không phải nuôi dưỡng, không ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người. 

Trong khoảng 8 tháng sống cùng mẹ và "bố dượng hờ", bé Đ.N.A đã phải đi viện tới 4 lần là do mắc dị vật ở mũi, nuốt phải đinh, uống nhầm thuốc trừ sâu và bị bắn đinh vào đầu. Trong đó, lần nặng nhất là uống thuốc trừ sâu, bé A. may mắn qua cơn "thập tử nhất sinh".

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Bị can Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Tổ Quốc

Hiện tại, cháu Đ.N.A đang được điều trị tại khoa Hồi sức Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) trong tình trạng rất nguy kịch. Kết quả chụp cắt lớp đa dãy phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ đâm vào tổ chức não. Ngoài ra, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

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