Chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, với vụ việc bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 đinh vào đầu, Trung tá, Tiến sĩ, chuyên gia nghiên cứu tội phạm Đào Trung Hiếu (Bộ Công an) cho rằng, với những thông tin điều tra ban đầu về hành vi tàn ác của Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) với cháu bé 3 tuổi được phản ánh, đối tượng đã quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng vì động cơ đê hèn. Trong đó, có thể xuất phát từ lòng ích kỷ cao độ, không muốn nuôi con người khác của đối tượng này.

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Giết người, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm sáng rõ vụ việc, hành vi của bị can Huyên. Đồng thời, Trung tá Hiếu cũng nhận định: "Với những hành vi tàn ác, vô nhân tính mà Nguyễn Trung Huyên gây ra, thì việc có thể phải đối mặt với mức án tử hình cũng là thoả đáng, kể cả nạn nhân không tử vong".