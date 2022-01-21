Chiều ngày 21/1, cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa), nghi can trong vụ án giết người, nạn nhân là bố ruột của đối tượng.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 21/1, trong quá trình lấy lời khai, Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa) khá tỉnh táo, trả lời rõ ràng, rành mạch các câu hỏi của điều tra viên. Nguyên nhân dẫn đến việc đầu độc chết cha ruột - ông Tống Hồn Điệp (SN 1968, cha ruột của Linh) là vì mâu thuẫn gia đình. Cụ thể, Linh thường xuyên bị cha chửi mắng, đối xử không tốt với mẹ Linh và Linh. Bởi vì chịu không nổi tính tình của cha, mẹ Linh đã bỏ sang nhà người thân ở, còn Linh ở với ông Điệp. Cho tới khi mâu thuẫn giữa hai cha con càng trở nên nghiêm trọng, thường xuyên cãi nhau, Linh đã nảy sinh ý định giết cha của mình.

Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi) - Ảnh: Người Lao Động Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, Linh đã đến chợ Kim Biên, TP.HCM mua 1kg chất độc xyanua. Ngày 18/1, Linh pha chất độc xyanua vào nước mà cha ruột của mình là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) hay uống. Khi uống nước có chất độc xyanua thì ông Điệp nôn ói và sau đó tử vong. Tiếp đó, Linh dùng băng keo và cà vạt để trói tay chân ông Điệp lại, sau đó xây một cái hồ để thi thể nạn nhân vào bên trong rồi trộn xi măng đắp lên giấu xác. Để tạo hiện trường giả nhằm qua mắt lực lượng điều tra, đêm 19/1, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội để nhờ giúp đỡ. Trong sáng 20/1, Linh lên công an trình báo, tại cơ quan điều tra Linh khai gian dối khoảng 23 giờ đêm 19/1, khi Linh đang nằm ngủ dưới sàn nhà thì phát hiện một nam thanh niên đột nhập vào nhà rồi nắm tóc kéo đầu Linh dậy nói: "Tao đã giết ba mày rồi, ân oán tao cũng trả xong, bây giờ tao đốt nhà mày". Thanh niên này đập đầu Linh khiến Linh ngất xỉu sau đó bỏ đi.

Linh khai do bị cha chửi mắng suốt thời gian dài, ức chế từ lâu nên đã nảy sinh ý nghĩ và thực hiện hành vi đầu độc chết cha - Ảnh: Thanh niên Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khuya ngày 20/1, Linh đã khai nhận chính mình đã giết cha ruột là ông Điệp bằng chất độc xyanua sau đó giấu thi thể nạn nhân. Nhà cháy là do Linh đốt để tạo hiện trường giả. Đồng thời, cơ quan điều tra sau đó đã thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện tử thi và một số cục tinh thể màu trắng (nghi là chất độc xyanua) ở thùng rác trước nhà nạn nhân, cũng là nơi Linh sinh sống. Được biết, nghi can Tống Thị Tùng Linh hiện đang theo học tại một trường đại học tại TP.HCM.

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