Nguyên nhân tạo nên bi kịch con gái đầu độc hại chết cha ruột, tạo hiện trường giả nhằm che giấu tội ác

Xã hội 21/01/2022 17:37

Chiều ngày 21/1, cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa), nghi can trong vụ án giết người, nạn nhân là bố ruột của đối tượng.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 21/1, trong quá trình lấy lời khai, Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa) khá tỉnh táo, trả lời rõ ràng, rành mạch các câu hỏi của điều tra viên. 

Nguyên nhân dẫn đến việc đầu độc chết cha ruột - ông Tống Hồn Điệp (SN 1968, cha ruột của Linh) là vì mâu thuẫn gia đình. Cụ thể, Linh thường xuyên bị cha chửi mắng, đối xử không tốt với mẹ Linh và Linh. Bởi vì chịu không nổi tính tình của cha, mẹ Linh đã bỏ sang nhà người thân ở, còn Linh ở với ông Điệp. Cho tới khi mâu thuẫn giữa hai cha con càng trở nên nghiêm trọng, thường xuyên cãi nhau, Linh đã nảy sinh ý định giết cha của mình.

mau thuan gia dinh
 Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi) - Ảnh: Người Lao Động

 

Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, Linh đã đến chợ Kim Biên, TP.HCM mua 1kg chất độc xyanua. Ngày 18/1, Linh pha chất độc xyanua vào nước mà cha ruột của mình là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) hay uống. Khi uống nước có chất độc xyanua thì ông Điệp nôn ói và sau đó tử vong. Tiếp đó, Linh dùng băng keo và cà vạt để trói tay chân ông Điệp lại, sau đó xây một cái hồ để thi thể nạn nhân vào bên trong rồi trộn xi măng đắp lên giấu xác.

Để tạo hiện trường giả nhằm qua mắt lực lượng điều tra, đêm 19/1, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội để nhờ giúp đỡ. Trong sáng 20/1, Linh lên công an trình báo, tại cơ quan điều tra Linh khai gian dối khoảng 23 giờ đêm 19/1, khi Linh đang nằm ngủ dưới sàn nhà thì phát hiện một nam thanh niên đột nhập vào nhà rồi nắm tóc kéo đầu Linh dậy nói: "Tao đã giết ba mày rồi, ân oán tao cũng trả xong, bây giờ tao đốt nhà mày". Thanh niên này đập đầu Linh khiến Linh ngất xỉu sau đó bỏ đi. 

mau thuan gia dinh 1
Linh khai do bị cha chửi mắng suốt thời gian dài, ức chế từ lâu nên đã nảy sinh ý nghĩ và thực hiện hành vi đầu độc chết cha - Ảnh: Thanh niên

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khuya ngày 20/1, Linh đã khai nhận chính mình đã giết cha ruột là ông Điệp bằng chất độc xyanua sau đó giấu thi thể nạn nhân. Nhà cháy là do Linh đốt để tạo hiện trường giả. Đồng thời, cơ quan điều tra sau đó đã thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện tử thi và một số cục tinh thể màu trắng (nghi là chất độc xyanua) ở thùng rác trước nhà nạn nhân, cũng là nơi Linh sinh sống.

Được biết, nghi can Tống Thị Tùng Linh hiện đang theo học tại một trường đại học tại TP.HCM. 

Hé lộ hình ảnh vui đùa của bé gái 3 tuổi bị 'dượng hờ' bạo hành, giờ 'nằm hôn mê' khiến ai nấy đều xót xa

Hé lộ hình ảnh vui đùa của bé gái 3 tuổi bị 'dượng hờ' bạo hành, giờ 'nằm hôn mê' khiến ai nấy đều xót xa

Vụ việc bé gái Đ.N.A.(3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) bị nhân tình của mẹ đóng 9 đinh vào đầu đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh đầu độc cha mâu thuẫn gia đình Bi kịch của gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 37 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 10 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 40 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số