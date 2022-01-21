Hé lộ hình ảnh vui đùa của bé gái 3 tuổi bị 'dượng hờ' bạo hành, giờ 'nằm hôn mê' khiến ai nấy đều xót xa

Xã hội 21/01/2022 12:37

Vụ việc bé gái Đ.N.A.(3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) bị nhân tình của mẹ đóng 9 đinh vào đầu đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Câu chuyện bé gái 3 tuổi đã khiến cộng đồng mạng không kìm được cảm xúc. Ai nấy cũng lên tiếng bày tỏ sự xót xa và bức xúc đối với sự việc này, cũng như mong muốn đòi lại công bằng cho bé gái nếu bé thật sự bị bạo hành.

Xót thương cho cháu gái tội nghiệp, anh Đỗ Hữu Toàn (sống tại Cổ Nhuế, Hà Nội) - bác của bé Đ.N.A đã đăng hình ảnh thời điểm khi cháu sống với ông bà nội vẫn khoẻ mạnh và hồn nhiên nô đùa với các chị. Vậy mà giờ đây, cháu đang trong cơn thập tử nhất sinh khiến dư luận xót xa.

Anh Toàn nghẹn ngào: "Nhìn thấy cháu lúc nhảy múa tung tăng như này mà giờ vẫn đang nằm hôn mê trong kia nghĩ sao mà xót xa. Hiện tại thì tiên lượng của cháu không có được khả quan nhưng gia đình sẽ cố gắng cứu lấy cháu bằng mọi giá".

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Hình ảnh bé Đ.N.A vui đùa khi còn khỏe mạnh - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc, vào tối 20/1, anh Toàn cũng đã thông tin và cập nhật tình hình mới nhất của cháu tại bệnh viện. Anh cho hay bố đẻ cháu A. đã có mặt tại bệnh viện thay ông nội trông nom cháu. Tuy nhiên, bố bé A. không được nhanh nhẹn, trước đây công việc nhà đều do mẹ cháu cáng đáng. 

Cháu bé hiện đang được các bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn điều trị tích cực tại phòng cấp cứu, phía tay phải của cháu đang bó bột. 

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Cháu bé đang được điều trị tích cực tại phòng cấp cứu - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Thông tin thêm về vụ việc, anh cho hay, chỉ trong vòng vài tháng sau khi ở với mẹ, cháu A đã 5 lần phải nhập viện do mắc dị vật ở mũi, nuốt phải đinh, uống nhầm thuốc trừ sâu và bị bắn đinh vào đầu, trong đó có 3 lần nguy kịch. Anh Toàn cho hay: "Lần thứ nhất, cháu bị dị vật ở mũi phải lên bệnh viện Nhi trung ương điều trị. Lần thứ 2, cháu bị ngộ độc thuốc sâu. Lần 3 cháu cháu có 3 cái đinh trong đường tiêu hóa. Lần thứ 4 cháu gãy tay nhưng gia đình không biết. Đến lần này thì cháu bị bắn 9 đinh vào đầu".

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Anh Đỗ Hữu Toàn đang túc trực tại bệnh viện - Ảnh: VTC

Trong những lần bé A. nhập viện một cách bất thường, gia đình đã rất nhiều lần lên tiếng. Thế nhưng, cứ mỗi lần cháu thập tử nhất sinh mẹ cháu lại giải thích lý do, phân trần. Dù gia đình hết lời khuyên can nếu không nuôi được con thì đưa cháu về cho ông bà nội chăm nhưng mẹ bé vẫn cương quyết mang con về phòng trọ.

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Bị can Nguyễn Trung Huyên bị khởi tố về tội 'Giết người' - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Giết người, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm sáng rõ vụ việc, hành vi của bị can Huyên. 

Người thân của bé gái 3 tuổi bị 'dượng hờ' bạo hành: 'Cháu tôi bị đóng đinh vào đầu, không khác gì tra tấn thời trung cổ'

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Cùng chung cảm xúc phẫn nộ với công chúng, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác dâu của bé gái 3 tuổi) đau đớn khi đọc từng chữ trong lời khai của kẻ sát nhân.

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