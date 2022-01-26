Tin vui vụ bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong 9 đầu: Cháu đã cử động được ngón chân, sức khỏe đã có phần tốt hơn

Tại đây, Cục trưởng Cục Trẻ em thăm hỏi tình hình bé Đ.N.A. Ông Nam chuyển lời cảm ơn, động viên của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đến đội ngũ các y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội đang tận tình chăm sóc, điều trị cho cháu và mong muốn Bệnh viện tiếp tục dành những điều kiện tốt nhất có thể cho bệnh nhi.

Liên quan đến vụ việc bé gái Đ.N.A (3 tuổi, Hà Nội ) với 9 dị vật trong đầu , mới đây, theo Dân Trí, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) Đặng Hoa Nam đã đến thăm cháu bé tại bệnh viện Xanh Pôn.

Trước đó, ngay sau khi có thông tin về vụ việc từ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ khẩn cấp 20 triệu đồng cho gia đình để kịp thời cứu chữa cho cháu bé.

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH trao số tiền 10 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện để hỗ trợ chi phí chăm sóc, điều trị cho cháu.

Về tình hính sức khỏe của cháu bé, được biết, bệnh viện đang làm các thủ tục xét nghiệm máu của bố cháu để tính toán khả năng mổ cho bé. Do gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn và vụ việc quá thương tâm, đã có nhiều nhà hảo tâm gửi tiền, quà giúp đỡ bệnh nhi kinh phí điều trị, lo ca mổ cho cháu bé.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trưa 26/1, ông Đỗ Hữu Chức (trú xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) phấn khởi cho biết, đến sáng nay, sau 10 ngày được các bác sĩ tích cực cấp cứu, cháu nội ông là bé Đ.N.A. đã có tiến triển tốt về sức khoẻ, các ngón chân đã có thể cựa quậy.

"Tôi vừa ở viện về đến nhà, sáng nay phấn khởi quá, cháu nó đã cựa quậy được ngón chân rồi, tôi cảm nhận thấy sức khoẻ của cháu có phần tốt hơn. Giờ chỉ mong cháu nó vượt qua được kiếp nạn này và có thể làm người..." - ông Chức phấn khởi nói.

Ông cũng cho biết thêm, hiện các bác sĩ chưa thông báo về thời gian mổ lấy đinh ra cho bé N.A.

Mặc dù vậy theo đánh giá của ông Chức thì việc mổ lấy đinh có thể sẽ phải chờ thêm nhiều ngày nữa vì sức khoẻ của A. vẫn đang yếu, còn hôn mê.

Ảnh chụp X quang vùng đầu của cháu bé -Ảnh: Internet

Trước đó, theo Sức khỏe và Đới sống, công an huyện Thạch Thất phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và các đơn vị liên quan đã xác định nghi phạm bạo hành bé gái 3 tuổi bằng cách đóng chiếc đinh vào hộp sọ khiến bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất). Huyên chính là nhân tình của mẹ cháu bé. Được biết, nạn nhân là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Bố mẹ cháu bé ly hôn cách đây không lâu.

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Internet

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn đối với Nguyễn Trung Huyên về hành vi "Giết người" theo Điều 123 (Bộ Luật Hình sự 2015).

Hiện, sự việc đang được tiếp tục làm rõ.