Mới đây, phía Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - nơi bé gái với 9 dị vật trong đầu đang điều trị - đã lên tiếng tiết lộ về tình trạng hiện tại của nạn nhân.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe bé Đ.N.A. (bé 3 tuổi, TP.HCM) được phát hiện có 9 dị vật trong đầu, theo Dân trí, sáng 24/1, BS Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho hay, bé vẫn đang điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi. Tình trạng của bé vẫn đang rất nặng. Cũng trong sáng nay, người nhà của bé A. thông tin, ngày 23/1, bác sĩ đã cho bố cháu bé đi xét nghiệm máu để trong trường hợp cần thiết có thể truyền máu cho bé A. "Phía bệnh viện cho biết khi nào cháu có tiến triển sẽ tiến hành phẫu thuật lấy dị vật" - người nhà bé A. cho biết.

Cháu bé vẫn đang điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi - Ảnh: Dân Trí Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, ngày, Công an TP. Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người. Huyên chính là người được xác định bạo hành bé Đ.N.A. Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án. Bố cháu bé đi xét nghiệm máu để trong trường hợp cần thiết có thể truyền máu cho con - Ảnh: Internet Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội đang tạm giam 4 tháng bị can Nguyễn Trung Huyên để tiếp tục điều tra hành vi giết người. Phía công an cho hay, ban đầu khi bị triệu tập, Huyên "quanh co", phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể cháu V.A..

Khi cán bộ điều tra hỏi về những lần bé A. từng phải đi bệnh viện cấp cứu trước đó như bị gãy tay, nuốt đinh..., Huyên nói do bé nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật. Tuy nhiên, từ kết quả điều tra, phân tích, từ tài liệu của Công an huyện Thạch Thất thu thập, Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự (Công an Hà Nội) và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã buộc Nguyễn Trung Huyên khai nhận hành vi phạm tội. Đối tượng Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Tuổi Trẻ Mới đây thôi, theo Pháp luật và Bạn đọc, anh Đỗ Hữu T. (bác ruột bé N.A) cho biết, anh và vợ là chị Nguyễn Thanh H.A. đã thay mặt gia đình đứng ra kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ chi phí điều trị cho bé. Ngày 21/1, vợ chồng anh T. cập nhật số tiền quyên góp đã được hơn 300 triệu đồng. Hay tin nhiều nhà hảo tâm cũng đến bệnh viện gặp bố và ông nội bé A. để trao tặng tiền để giúp đỡ bé vượt qua cơn hoạn nạn. Chiều nay 23/1, một mạnh thường quân bên Úc đã gửi số tiền hơn 100 triệu đồng trao tiền giúp đỡ. Trước mắt số tiền sẽ được sử dụng để lo trang trải viện phí cho bé N.A và chờ hướng điều trị tiếp theo. Hiện anh Đỗ Hữu C. (38 tuổi, bố đẻ cháu bé 3 tuổi) đang túc trực ở bệnh viện để chăm con. Hiện, sự việc đang khiến dư luận quan tâm.

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