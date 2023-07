Cháu bé vẫn đang điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi - Ảnh: Dân Trí

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, ngày, Công an TP. Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người. Huyên chính là người được xác định bạo hành bé Đ.N.A. Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án.

Bố cháu bé đi xét nghiệm máu để trong trường hợp cần thiết có thể truyền máu cho con - Ảnh: Internet

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội đang tạm giam 4 tháng bị can Nguyễn Trung Huyên để tiếp tục điều tra hành vi giết người. Phía công an cho hay, ban đầu khi bị triệu tập, Huyên "quanh co", phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể cháu V.A..