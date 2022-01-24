Những đứa trẻ của Tịnh thất Bồng Lai lần đầu lộ diện sau loạt ồn ào: 'Các bé gặp người lạ thì e dè, sợ sệt'

Xã hội 24/01/2022 10:59

Mới đây, một người của Tịnh thất Bồng Lai đã đăng tải lên kênh Youtube chia sẻ hình ảnh về những đứa trẻ tại đây và nhiều thông tin bất ngờ.

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai, bên cạnh việc "hóng" chờ các drama gây sốc tiếp theo được "bóc trần" thì tình trạng của những đứa trẻ sống tại đây cũng khiến nhiều người quan tâm.

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet,  trong các thành viên của Tịnh thất Bồng Lai có 5 đứa trẻ hiện nay ở độ tuổi tiểu học. Ngày 6/1, thầy Trần Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Khánh Đông xác nhận có các học sinh là người của Tịnh thất Bồng lai theo học tại trường. 

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Trường Tiểu học Hòa Khánh Đông, nơi một số thành viên của Tịnh thất Bồng lai theo học - Ảnh: VietNamNet

Thầy Tuấn cho biết nhà trường vẫn đang dạy học theo phương thức học online. Từ đầu năm học cho tới ngày thứ hai 3/1 vừa qua, các đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng lai vẫn theo học bình thường. Đến ngày thứ ba 4/1 (ngày lực lượng chức năng tỉnh Long An và chính quyền huyện Đức Hoà đã có mặt làm việc tại Tịnh thất Bồng Lai), các bé vào học đến khoảng 8h thì bị "văng" ra khỏi lớp online. Và các bé nghỉ học trong những ngày sau đó.

Mới đây, tối ngày 23/1, trên kênh Youtube của Nhị Nguyên - một thành viên của Tịnh thất Bồng Lai - đã đăng tải một đoạn video chia sẻ về những đứa trẻ của sống tại nơi này. Cụ thể, theo Nhi Nguyên, sau khi "sóng gió" ập tới thì Tịnh thất trở nên "im lặng" hơn vì cơ quan công an đã thu giữ điện thoại, thiết bị, máy móc nên không thể đăng tải video mới của các bé.  Thế nhưng, có vài bé phải học online nên những người ở đây đã kiến nghị, nhờ phía cơ quan chức năng xem xét và được trả về 2 chiếc điện thoại. 

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Những đứa trẻ sống tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về cuộc sống của những đứa trẻ ở hiện tại, Nhi Nguyên cho hay các bé đang sống tạm trong một căn phòng với ngổn ngang đò đạt xung quanh. 

"Tất cả 9 bé đang sinh sống ở căn phòng tạm, chứa đồ đạc các thứ do căn nhà đang xây. Chờ khi xây xong các bé sẽ dọn sang đó ở. Nhưng công trình cũng đang tạm ngừng rồi" - Nhị Nguyên nói.

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Nơi ở hiện tại của các bé khá lộn xộn - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Nhị Nguyên cho hay các bé đều khỏe mạnh và đã được đi học lại 2, 3 ngày nay. Như những lần thiền am gặp chuyện, tinh thần của các bé có phần sợ hãi, e dè.

"Tội nghiệp các bé lắm quý vị, tinh thần các bé không còn vui như trước... gặp nhiều việc nên giờ các bé gặp người lạ thì e dè, sợ sệt. Nhưng mà ở gần mấy cô, mấy cô chăm sóc liên tục nên từ từ các bé cũng đỡ..." - Nhị Nguyên nói thêm.

Bên cạnh đó, người này cũng thông báo hiện, Tịnh thất Bồng Lai đã có 5 luật sư và sẽ thông báo về tình hình sự việc trong thời gian tới.

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Hình ảnh ông Lê Tùng Vân làm việc với luật sư - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Được biết, trước đó, theo VnEpress, Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố 4 bị can về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Long An cho biết sáng 7/1.

Ngoài ông Lê Tùng Vân, 3 bị can khác là Lê Thanh Hoàn Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (26 tuổi) bị bắt tạm giam.

Theo cơ quan điều tra, công an nhận được tin báo về việc 4 người này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi kêu gọi và nhận tiền quyên góp từ thiện. Cảnh sát đã bắt quả tang hành vi này và khám xét nhà bà Cao Thị Cúc (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) - nơi được gọi là tịnh thất Bồng Lai (đã đổi thành thiền am bên bờ vũ trụ); 14 người tại đây được mời về làm việc.

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Liên quan đến vụ ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai, mới đây, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã có những chia sẻ khiến nhiều người chú ý.

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