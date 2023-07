Những đứa trẻ của Tịnh thất Bồng Lai lần đầu lộ diện sau loạt ồn ào: 'Các bé gặp người lạ thì e dè, sợ sệt'

Những đứa trẻ sống tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về cuộc sống của những đứa trẻ ở hiện tại, Nhi Nguyên cho hay các bé đang sống tạm trong một căn phòng với ngổn ngang đò đạt xung quanh.

"Tất cả 9 bé đang sinh sống ở căn phòng tạm, chứa đồ đạc các thứ do căn nhà đang xây. Chờ khi xây xong các bé sẽ dọn sang đó ở. Nhưng công trình cũng đang tạm ngừng rồi" - Nhị Nguyên nói.

Nơi ở hiện tại của các bé khá lộn xộn - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Nhị Nguyên cho hay các bé đều khỏe mạnh và đã được đi học lại 2, 3 ngày nay. Như những lần thiền am gặp chuyện, tinh thần của các bé có phần sợ hãi, e dè.

"Tội nghiệp các bé lắm quý vị, tinh thần các bé không còn vui như trước... gặp nhiều việc nên giờ các bé gặp người lạ thì e dè, sợ sệt. Nhưng mà ở gần mấy cô, mấy cô chăm sóc liên tục nên từ từ các bé cũng đỡ..." - Nhị Nguyên nói thêm.

Bên cạnh đó, người này cũng thông báo hiện, Tịnh thất Bồng Lai đã có 5 luật sư và sẽ thông báo về tình hình sự việc trong thời gian tới.

Hình ảnh ông Lê Tùng Vân làm việc với luật sư - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Được biết, trước đó, theo VnEpress, Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố 4 bị can về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Long An cho biết sáng 7/1.

Ngoài ông Lê Tùng Vân, 3 bị can khác là Lê Thanh Hoàn Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (26 tuổi) bị bắt tạm giam.

Theo cơ quan điều tra, công an nhận được tin báo về việc 4 người này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi kêu gọi và nhận tiền quyên góp từ thiện. Cảnh sát đã bắt quả tang hành vi này và khám xét nhà bà Cao Thị Cúc (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) - nơi được gọi là tịnh thất Bồng Lai (đã đổi thành thiền am bên bờ vũ trụ); 14 người tại đây được mời về làm việc.