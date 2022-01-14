Sau khi sự thật về 'quyển sổ bí mật' được hé lộ, Tịnh thất Bồng Lai tiếp tục bị Công an tỉnh Long An 'gọi tên'

Xã hội 14/01/2022 17:57

Liên quan đến vụ ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai, mới đây, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã có những chia sẻ khiến nhiều người chú ý.

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai, theo Dân Trí, trước đó, Công an huyện Đức Hòa đã khám xét Tịnh thất Bồng Lai và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến những sai phạm tại đây. Tuy nhiên không hề có cuốn "hồ sơ tình ái" như cộng đồng mạng đồn thổi, chia sẻ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng có thu giữ một cuốn sổ ghi lại "chu kỳ kinh nguyệt" của những phụ nữ đang sinh sống tại đây.

tinh that bong lai 1
Có tin đồn cho rằng đây là 'quyển sổ tình ái' của người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai nhưng sự thật lại khiến nhiều người sốc nặng - Ảnh: Dân Trí

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố thêm tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tội danh "loạn luân" cũng đang được nhà chức trách điều tra làm rõ nhưng khó xác định hành vi phạm pháp của ông Vân vì chưa có đơn phản ánh và vấn đề này cũng phức tạp. 

tinh that bong lai 2
Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Dân Trí

Cũng theo Dân Trí, ngày 14/1, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Liên quan đến những câu hỏi xoay quanh Tịnh thất Bồng Lai, Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho hay: "Chúng tôi đang điều tra, phối hợp cùng Viện kiểm sát, Tòa án để thống nhất và đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra chỉ mang yếu tố chủ quan, cần thống nhất các tội danh với Tòa án, Viện kiểm sát. Khi có kết quả cuối cùng sẽ cung cấp thông tin với báo chí". 

tinh that bong lai 3
Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - Ảnh: Dân Trí

Theo Đại tá Văn Công Minh, thời gian gần đây, Công an tỉnh Long An nhận được rất nhiều đơn, thư của các tổ chức, cá nhân liên quan đến những sai phạm ở hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ". Những phản ánh chủ yếu xoay quanh các hành vi có dấu hiệu trục lợi hình thức tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân.

Căn cứ tài liệu thu thập được phản ánh về hành vi sai phạm của các đối tượng tạm trú, sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngày 3/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự.

tinh that bong lai 4
Ông Lê Tùng Vân và những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Theo báo Người Lao Động, sáng ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Hiện, sự việc vẫn được được điều tra, làm rõ.

Thông tin mới nhất về công trình phía trong Tịnh thất Bồng Lai: Một phần bị xây dựng trái phép

Thông tin mới nhất về công trình phía trong Tịnh thất Bồng Lai: Một phần bị xây dựng trái phép

Liên quan đến công trình xây dựng Tịnh thất Bồng Lai, lãnh đạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết chỉ một phần công trình xây dựng là vi phạm.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Tùng Vân Lê Tung Vân bị khởi tố sổ bí mật của ông Lê Tùng Vân

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 13 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 43 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 10 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số