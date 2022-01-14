Sau khi sự thật về 'quyển sổ bí mật' được hé lộ, Tịnh thất Bồng Lai tiếp tục bị Công an tỉnh Long An 'gọi tên'

Liên quan đến vụ ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai, mới đây, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã có những chia sẻ khiến nhiều người chú ý.

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai, theo Dân Trí, trước đó, Công an huyện Đức Hòa đã khám xét Tịnh thất Bồng Lai và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến những sai phạm tại đây. Tuy nhiên không hề có cuốn "hồ sơ tình ái" như cộng đồng mạng đồn thổi, chia sẻ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng có thu giữ một cuốn sổ ghi lại "chu kỳ kinh nguyệt" của những phụ nữ đang sinh sống tại đây. Có tin đồn cho rằng đây là 'quyển sổ tình ái' của người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai nhưng sự thật lại khiến nhiều người sốc nặng - Ảnh: Dân Trí Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố thêm tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tội danh "loạn luân" cũng đang được nhà chức trách điều tra làm rõ nhưng khó xác định hành vi phạm pháp của ông Vân vì chưa có đơn phản ánh và vấn đề này cũng phức tạp.

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Dân Trí Cũng theo Dân Trí, ngày 14/1, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Liên quan đến những câu hỏi xoay quanh Tịnh thất Bồng Lai, Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho hay: "Chúng tôi đang điều tra, phối hợp cùng Viện kiểm sát, Tòa án để thống nhất và đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra chỉ mang yếu tố chủ quan, cần thống nhất các tội danh với Tòa án, Viện kiểm sát. Khi có kết quả cuối cùng sẽ cung cấp thông tin với báo chí". Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - Ảnh: Dân Trí Theo Đại tá Văn Công Minh, thời gian gần đây, Công an tỉnh Long An nhận được rất nhiều đơn, thư của các tổ chức, cá nhân liên quan đến những sai phạm ở hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ". Những phản ánh chủ yếu xoay quanh các hành vi có dấu hiệu trục lợi hình thức tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân.

Căn cứ tài liệu thu thập được phản ánh về hành vi sai phạm của các đối tượng tạm trú, sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngày 3/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Ông Lê Tùng Vân và những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet Theo báo Người Lao Động, sáng ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Hiện, sự việc vẫn được được điều tra, làm rõ.

Thông tin mới nhất về công trình phía trong Tịnh thất Bồng Lai: Một phần bị xây dựng trái phép Liên quan đến công trình xây dựng Tịnh thất Bồng Lai, lãnh đạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết chỉ một phần công trình xây dựng là vi phạm.

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