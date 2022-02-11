Một số trường đại học khu vực TP.HCM và Hà Nội cho sinh viên đi học lại

Xã hội 11/02/2022 09:56

Mới đây, nhiều trường đại học ở cả TP.HCM và Hà Nội đã lên kế hoạch cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp từ tháng 2/2022.

Ở khu vực TP.HCM, theo Người Lao Động, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, cho biết sinh viên trường sẽ bắt đầu học trực tiếp từ ngày 14/2. Các học phần của học kỳ 2 năm học 2021-2022 sẽ tổ chức giảng dạy chủ yếu bằng hình thức trực tiếp tại trường và một số học phần sẽ giảng dạy bằng hình thức trực tuyến.

Tùy vào tình hình dịch bệnh, hình thức giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 có thể được điều chỉnh linh hoạt. Các lớp thực hành/thí nghiệm sẽ được tổ chức giảng dạy và học tập theo hình thức tập trung trực tiếp tại trường. Đối với các lớp lý thuyết, trường tổ chức kết hợp giảng dạy, học tập trực tiếp và trực tuyến (mỗi học phần lý thuyết, giảng viên có thể dạy trực tuyến tối đa 20% thời lượng).

Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, từ ngày 14/2, sinh viên sẽ trở lại học tập trung. Theo thạc sĩ Trần Nam, Trưởng Phòng Truyền thông và Tổ chức Sự kiện nhà trường, kế hoạch đưa sinh viên trở lại trường học tập trung chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 14/2 với sinh viên chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết, sinh viên năm 4; đợt 2 từ ngày 28/2 với sinh viên còn lại.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết từ ngày 14/2, sinh viên học thực hành sẽ đến trường học tập trung. Những môn lý thuyết, sinh viên vẫn tiếp tục học online. Khoảng 2 tuần tiếp theo, trường sẽ quyết định đưa toàn bộ sinh viên đến trường học trực tiếp hay chưa.

Nhiều trường ĐH khác tại TP.HCM cũng có kế hoạch đưa sinh viên trở lại học trực tiếp từ ngày 14-2. Đại diện các trường cho biết bên cạnh việc đưa sinh viên trở lại học tập trung, trường đã xây dựng phương án bảo đảm phòng chống dịch bệnh và xử lý tình huống khi phát hiện có trường hợp F0.

Ở khu vực Hà Nội, theo VnExpress, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục dạy học trực tuyến trong tháng 2. Sau đó, trường chia sinh viên hệ chính quy thành hai nhóm. Một nhóm trở lại học trực tiếp từ 28/2. Nhóm còn lại học trực tuyến cho đến khi có thông báo tiếp theo. Chỉ học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia các lớp tổ chức tại trường được học trực tiếp từ 21/2.

Một thành viên khác của Đại học Quốc gia Hà Nội là Khoa Luật cũng tiếp tục dạy học trực tuyến trong ít nhất ba tuần sau Tết. Sau đó, sinh viên năm nhất đến trường từ 28/2, các khóa còn lại dự kiến 14/3.

Đại học Sư phạm Hà Nội  Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cũng ưu tiên sinh viên năm nhất đến trường học trực tiếp. Các em sẽ tập trung từ 21/2.

Nhiều trường khác thông báo đón sinh viên học trở lại vào 21/2 như Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Đại học Thủy lợi. Một số trường chia ba nhóm sinh viên và bắt đầu mở cửa đón các em từ giữa đến cuối tháng 2 như Đại học Mỏ Địa chất, Xây dựng. Mỗi nhóm trở lại trường cách nhau một tuần.

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