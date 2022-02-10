Vụ bé gái bị thanh niên lớp 10 'bắt vợ' tại Hà Giang: Hé lộ sự thật gây SỐC về mối quan hệ giữa đôi bên

Liên quan đến vụ bé gái H'Mông bị bắt về làm vợ, theo Dân Trí, bé trai có mặt trong clip " bắt vợ " trên mạng xã hội được xác định là Giàng Mí C. (SN 2006), trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc; bé gái bị C. "bắt vợ" là Vàng Thị S. (SN 2008), trú tại thôn Sà Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang .

Khoảng 10h ngày 7/2, 2 em gặp nhau tại Tượng đài Thanh niên xung phong thuộc thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng để cùng nhau đi chơi. Lúc này, Ch. đi xe máy đến điểm hẹn gặp S. và hai bạn của S. là Thùng Thị D. và Vàng Thị M. (cùng 14 tuổi và cùng trú tại thôn Sà Lủng, xã Pải Lùng).

Qua làm việc với bé gái Vàng Thị S., được biết S. và Giàng Mí Ch. đã quen nhau trên Mạng xã hội Zalo (nick Zalo của cháu S. là Nkj Hmb K, của Ch. là Tub Hmoob) từ ngày 4/2/2022. Từ khi quen biết nhau thì 2 em thường xuyên nhắn tin qua lại. Nội dung các tin nhắn Ch. có tỏ tình với bé S. và rủ S. đi chơi. Sau đó, S. đồng ý đi chơi cùng Ch. nhưng chưa nhận lời yêu vì nghi ngờ Ch. đã có người yêu.

Sau đó cả 4 người đi xe máy cùng nhau đi chơi theo hướng trung tâm huyện Mèo Vạc. Khi đi đến ngã ba hạt 7 thuộc thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi thì dừng lại chơi, đến khoảng 15h30 phút thì S. bảo Ch. đưa về vì sợ muộn.

Lúc này, Ch. có bảo S. ở lại chơi và có nói lời yêu đương với S. và kéo bé gái này định đưa về làm vợ. Tuy nhiên, S. cho rằng Ch. đã có người yêu rồi việc nói yêu S. chỉ là lừa.

Lúc này, Ch. kéo tay và vai S., không có hành động sàm sỡ. Sự việc diễn ra khoảng hơn 30 phút, khi này có nhiều người dân và khách du lịch thấy hiếu kỳ nên dừng lại xem và quay phim, chụp ảnh.

Tại cơ quan chức năng, anh Vàng Mí Già (SN 1988) - chú ruột của bé S. đại diện cho gia đình - cho biết, sau khi sự việc xảy ra bé S. cũng đã nói chuyện với gia đình, trực tiếp anh Già đã đi đón cháu về, gia đình không có đề nghị gì với cơ quan chức năng về việc này vì hai cháu đã nhắn tin nói chuyện với nhau, đồng ý đi chơi với nhau và đây cũng là phong tục của đồng bào người Mông.

Nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 8/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô bé bị thanh niên "bắt vợ". Dù cố bé đã cố gắng chống trả nhưng vẫn bị thanh niên này khống chế, ôm chặc nằm rạp dưới đất. Sau đó, một chiến sĩ công an đã xuất hiện để "giải cứu" cho bé gái.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều ngày 8/2, một cán bộ UBND xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) xác nhận sự việc bé gái H'Mông đang đi chơi Tết bất ngờ bị bắt về làm vợ xảy ra trên địa bàn xã.

Theo vị này, những người liên quan đến sự việc không phải người của xã Pả Vi mà chỉ đi ngang qua. Xác minh cho thấy, nam thiếu niên bắt vợ mới 16 tuổi, hiện chính quyền địa phương đã gọi người này lên làm việc, nhắc nhở.

"Lúc xảy ra sự việc, các thầy cô trên địa bàn đi vận động học sinh phát hiện đã gọi điện báo chính quyền địa phương. Sau đó, công an nhanh chóng có mặt để "giải cứu" bé gái..." - vị lãnh đạo xã Pả Vi thông tin.