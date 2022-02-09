Vụ con dâu diện váy bó sát, hỏi 'xin ý kiến' bố chồng gây tranh cãi: Nữ chính lên tiếng giải thích và nhắc đến mẹ chồng

Xã hội 09/02/2022 09:19

Liên quan đến vụ cô con dâu diện váy bó sát trước mặt bố chồng, mới đây, cô gái trong clip đã chính thức lên tiếng phân trần và tiết lộ nguyên nhân chỉ hỏi bố thay vì hỏi mẹ chồng.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh cô con dâu diện váy bó sát, đứng trước gương và hỏi "xin ý kiến" của bố chồng về bộ trang phục khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của cô gái quá vô tư, thiếu chuẩn mực. Đoạn clip sau đó đã được chia sẻ khắp các diễn đàn và bị netizen mang ra mổ xẻ.

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Đoạn clip gây tranh cãi - Ảnh: Chụp màn hình

Trước tình hình trên, cô gái xóa bài đăng và lên tiếng trần tình rõ ràng sự việc. Cụ thể, cô nhấn mạnh thông điệp muốn mang tới khi đăng tải đoạn clip là cô may mắn có bố mẹ chồng tuyệt vời. Thế nhưng. do các truyền đạt chưa rõ ràng nên đã khiến nhiều người hiểu lầm. Về việc này, cô gái nhận sai và lê tiếng xin lỗi.

"Lỗi sai của mình là lựa chọn trang phục chưa phù hợp cũng như lựa chọn góc quay khiến mọi người có cái nhìn sai về gia đình của mình. Qua sự việc lần này, mình nghiêm túc rút kinh nghiệm để chọn lọc thông tin và mang những thông điệp giá trị. Hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn về mình và gia đình mình. Cảm ơn rất nhiều và hy vọng mọi người sẽ thông cảm, bỏ qua" - cô gái chia sẻ.

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Cô gái đã lên tiếng về vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Về việc hỏi bố chồng thay vì hỏi mẹ thì cô cho biết: "Do mẹ chồng chưa tự nhiên trước ống kính nên phải nhờ bố, không ngờ lại khiến mọi người hiểu lầm nhiều như vậy". 

Hiện, lời xin lỗi của cô chưa được một bộ phận cư dân mạng chấp nhận bởi cô nhận sai nhưng vẫn chưa xóa video gây tranh cãi khỏi trang cá nhân. Hiện video đã có 5,4 triệu lượt xem.

Con dâu mặc váy ôm sát, hở hang đứng trước mặt bố chồng "xin ý kiến" và câu trả lời đầy nhạy cảm gây sốc

Con dâu mặc váy ôm sát, hở hang đứng trước mặt bố chồng "xin ý kiến" và câu trả lời đầy nhạy cảm gây sốc

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con dâu khoe "bố chồng là bố 1" đang khiến mạng xã hội dậy sóng nhiều ngày qua vì quá nhạy cảm. Cô gái này mới đây cũng đã phải lên tiếng giải thích, xin lỗi.

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