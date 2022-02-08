Vụ mẹ treo cổ, con gái tử vong trong máy giặt: Nghi vấn người mẹ có biểu hiện trầm cảm, sát hại con rồi tự tử

Xã hội 08/02/2022 19:49

Khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng công an xác định người mẹ có biểu hiện trầm cảm trước khi xảy ra vụ việc.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 6/2, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 mẹ con tử vong tại căn nhà trọ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Theo thông tin ban đầu, tối 5/2 (Mùng 5 Tết), sau khi chở đứa con lớn đi chơi về đến phòng trọ thì anh L.Q.B (SN 1991, quê Sóc Trăng) phát hiện cửa phòng đã chốt trong. Anh B. gọi mãi nhưng không thấy vợ mở cửa, nghi có vấn đề bất thường nên anh B phá cửa phòng trọ vào kiểm tra.

Khi vào bên trong phòng trọ, anh B. hoảng loạn khi phát hiện người vợ là chị N.T.H.C (SN 1988, quê Sóc Trăng) tử vong trong tư thế treo cổ, trong khi con gái nhỏ là bé L.H.T.A (7 tháng tuổi) tử vong trong máy giặt gần đó. 

Vụ mẹ treo cổ, con gái tử vong trong máy giặt: Nghi vấn người mẹ có biểu hiện trầm cảm, sát hại con rồi tự tử - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện sự việc - Ảnh: Lao động

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, công an cho biết, chị C. từng có biểu hiện trầm cảm trước khi xảy ra vụ việc. Khám nghiệm hiện trường, công an nhận định chị C. sát hại con gái 7 tháng tuổi, bỏ máy giặt rồi treo cổ tự tử.

Sự việc được mọi người báo cho công an. Nhận tin báo, Công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Người dân ở gần phòng chị C. cho biết, nạn nhân có chồng và 2 người con.

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