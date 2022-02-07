Bé 5 tuổi đang đá bóng thì đột ngột ngất xỉu rồi tử vong, nghi do ngưng tim đột ngột vì trời lạnh

Xã hội 07/02/2022 13:59

Đang chạy chơi đùa đá bóng cùng bạn ở xóm, bé 5 tuổi bất ngờ ngã xuống đất rồi ngất xỉu và không qua khỏi sau đó.

Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, Ngày 7/2, lãnh đạo UBND xã Trung Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra trường hợp một bé trai 5 tuổi tử vong trong khi đi đá bóng giữa trời mưa lạnh.

Theo thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h30 chiều ngày 6/2 (mùng 6 Tết), cháu Đinh Quốc C. (5 tuổi) theo anh trai học lớp 2 đi ra khu vực sân bóng đá của xóm để chơi. 

Trong khi người anh đá bóng cùng bạn thì người em cũng chạy theo đá và nhặt bóng cùng nhóm trẻ cùng tuổi. Khi đang chơi đùa, cháu C. bất ngờ ngã xuống đất rồi ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh lập tức đến xoa bóp, bế cháu bé đi đến Trạm y tế xã để cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Bé 5 tuổi đang đá bóng thì đột ngột ngất xỉu rồi tử vong, nghi do ngưng tim đột ngột vì trời lạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến vụ việc, trả lời trên báo Giao Thông, lãnh đạo xã Trung Thành cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, nhiệt độ ở địa phương rất thấp, khoảng 14 độ kèm theo gió lạnh.

Nhiều người nhận định có thể do cháu bé chạy giữa gió lạnh dẫn đến bị ngưng tim đột ngột và tử vong.

Hiện, gia đình đã làm lễ mai táng cho cháu bé theo phong tục địa phương.

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Vào khoảng 6h ngày 5/2, người thân phát hiện bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết thương do dao chém.

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