Vừa được tại ngoại ít lâu, 'thầy ông nội' đã được 'đệ tử' 'hành lễ', mừng tuổi, CĐM thắc mắc liệu 'lễ vật dâng lên' có được như mọi năm?

Xã hội 05/02/2022 15:12

Sau thời gian được tại ngoại để điều tra, những người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai tiếp tục ra clip mới trên YouTube về cuộc sống thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra.

Liên quan tới vụ việc của Tịnh thất Bồng Lai, như đã đưa tin trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại “Tịnh thất bồng lai” gồm:  Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Vừa được tại ngoại ít lâu, 'thầy ông nội' đã được 'đệ tử' 'hành lễ', mừng tuổi, CĐM thắc mắc liệu 'lễ vật dâng lên' có được như mọi năm? - Ảnh 1
Hiện, bộ ba Hoàn Nguyên - Nhất Nguyên - Trùng Dương đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, riêng Thầy ông nội được tại ngoại - Ảnh: Internet

Công an cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định đều được VKS huyện Đức Hòa phê chuẩn.

Tinh that Bong Lai 1
Hành vi loạn luân của ông Lê Tùng Vân khiến dư luận phẫn nộ và lên án kịch liệt - Ảnh: Internet

Đến mới đây, sau thời gian được tại ngoại để điều tra, những người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai tiếp tục ra clip mới trên YouTube về cuộc sống thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cụ thể, vừa qua, trên kênh YouTube của Nhị Nguyên – đệ tử ông Lê Tùng Vân đã đăng tải buổi lễ mừng tuổi "thầy ông nội". Được biết, đây là hoạt động thường niên của cơ sở này mỗi dịp Tết đến xuân về.

Tinh that Bong Lai 2
Buổi lễ được tổ chức thường niên tại cơ sở này - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, buổi lễ bị CĐM đánh giá là khá kì quặc và quái đản khi trước mặt ông Lê Tùng Vân là bát hương kèm lễ vật. Sau đó, các đệ tử từng người xuất hiện và có hành động như đang "hành lễ", đồng thời tặng quà cho ông Vân.

Tinh that Bong Lai 3
Ông Lê Tùng Vân nằm võng để cho các đệ tử quỳ lạy và 'dâng lễ vật' - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, cơ sở này cũng nhiều lần bị cư dân mạng soi ra được các hành động "lạ" trong các buổi sinh hoạt tập thể. Đáng chú ý nhất phải kể đến buổi lễ "quy y" cho cô gái tên Diễm My. Đến hiện tại, sau thời gian tu tập tại cơ sở này, Diễm My vẫn "bặt vô âm tín" khiến cho dư luận dấy lên nhiều hoài nghi.

Tịnh thất Bồng Lai khẳng định không xin tiền MTQ, chỉ 'lỡ tay' để lại STK nhưng CĐM đã phát hiện ra chi tiết 'tố cáo' một 'sự thật' rất KHÁC

Tịnh thất Bồng Lai khẳng định không xin tiền MTQ, chỉ 'lỡ tay' để lại STK nhưng CĐM đã phát hiện ra chi tiết 'tố cáo' một 'sự thật' rất KHÁC

Liên tục lên tiếng khẳng định tự kiếm tiền, không xin hay kêu gọi MTQ, tuy nhiên CĐM đã bất ngờ phát hiện ra chi tiết vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ của Tịnh thất Bồng Lai.

Xem thêm
Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai Thầy ông nội Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 44 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 50 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số