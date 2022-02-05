Vừa được tại ngoại ít lâu, 'thầy ông nội' đã được 'đệ tử' 'hành lễ', mừng tuổi, CĐM thắc mắc liệu 'lễ vật dâng lên' có được như mọi năm?

Sau thời gian được tại ngoại để điều tra, những người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai tiếp tục ra clip mới trên YouTube về cuộc sống thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra.

Liên quan tới vụ việc của Tịnh thất Bồng Lai, như đã đưa tin trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại “Tịnh thất bồng lai” gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Hiện, bộ ba Hoàn Nguyên - Nhất Nguyên - Trùng Dương đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, riêng Thầy ông nội được tại ngoại - Ảnh: Internet Công an cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định đều được VKS huyện Đức Hòa phê chuẩn.

Hành vi loạn luân của ông Lê Tùng Vân khiến dư luận phẫn nộ và lên án kịch liệt - Ảnh: Internet Đến mới đây, sau thời gian được tại ngoại để điều tra, những người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai tiếp tục ra clip mới trên YouTube về cuộc sống thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra. Cụ thể, vừa qua, trên kênh YouTube của Nhị Nguyên – đệ tử ông Lê Tùng Vân đã đăng tải buổi lễ mừng tuổi "thầy ông nội". Được biết, đây là hoạt động thường niên của cơ sở này mỗi dịp Tết đến xuân về.

Buổi lễ được tổ chức thường niên tại cơ sở này - Ảnh chụp màn hình Đáng chú ý, buổi lễ bị CĐM đánh giá là khá kì quặc và quái đản khi trước mặt ông Lê Tùng Vân là bát hương kèm lễ vật. Sau đó, các đệ tử từng người xuất hiện và có hành động như đang "hành lễ", đồng thời tặng quà cho ông Vân. Ông Lê Tùng Vân nằm võng để cho các đệ tử quỳ lạy và 'dâng lễ vật' - Ảnh chụp màn hình Trước đó, cơ sở này cũng nhiều lần bị cư dân mạng soi ra được các hành động "lạ" trong các buổi sinh hoạt tập thể. Đáng chú ý nhất phải kể đến buổi lễ "quy y" cho cô gái tên Diễm My. Đến hiện tại, sau thời gian tu tập tại cơ sở này, Diễm My vẫn "bặt vô âm tín" khiến cho dư luận dấy lên nhiều hoài nghi.

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