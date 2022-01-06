Tịnh thất Bồng Lai tiếp tục gặp 'BIẾN' lớn: MTQ tố lừa đảo hàng nghìn đô, tuyên bố đã làm đơn khởi kiện

Trao đổi với nguồn trên, ông Văn Công Minh - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - xác nhận vụ việc khởi tố trên, và cho biết về nội dung khởi tố, cơ quan điều tra vẫn "đang xác định".

Ngày 4/1, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại "tịnh thất Bồng Lai", tức hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.

Trong khi đó, từ trưa cùng ngày, phạm vi quanh hộ bà Cúc đã được lực lượng chức năng phong tỏa từ xa, không cho người lạ đi vào.

"Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc. Khi nào hoàn tất sẽ có thông tin đến báo chí", ông Minh nói.

Ngay sau đó, hôm 5/1, nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM cho biết, cơ quan tố tụng đã quyết định sẽ khởi tố ông Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai với 3 tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân và loạn luân.

Ông Lê Tùng Vân cùng một số đệ tử tại cơ sở - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, dư luận đã không khỏi xôn xao và phẫn nộ trước những hành động của cơ sở này. Mới đây, một người được cho là MTQ từng giúp đỡ, quyên góp cho Thiền am bất ngờ lên tiếng tố Tịnh thất Bồng Lai lừa đảo hàng nghìn đô gửi cho Diễm My và trẻ mồ côi.

Cụ thể, trả lời trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 3/11/2021, ông N.T.G. (SN 1987, ngụ Hậu Giang) là mạnh thường quân đã từng góp tiền cho Tịnh thất Bồng Lai đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tỉnh Long An.

Theo đó, vào năm 2020, anh được bạn bè giới thiệu và có quen biết với Tịnh thất Bồng Lai, cơ sở do bà Cao Thị Cúc làm chủ hộ và ông Lê Tùng Vân tự nhận là trụ trì.

Vị MTQ này cho hay từng gửi tiền quyên góp, song sau đó nghi ngờ phía thiền am lừa đảo - Ảnh: Internet

Ông G. cho biết: "Tại cơ sở này còn nhiều em nhỏ khác, họ nói với tôi đây là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, được họ nhận nuôi. Họ kêu gọi vận động các mạnh thường quân đóng góp tiền để nuôi các bé nên tôi có chia sẻ điều này với một số bạn bè và kêu gọi giúp đỡ.

Ngày 2/1/2021, tôi cùng một số bạn bè để thăm các em bé ở đây. Tôi có gửi cho ông Lê Tùng Vân số tiền tôi vận động được là 5.000 USD nhằm để bù đắp lại số tiền ông Lê Tùng Vân đã cho Võ Thị Diễm My đến Thiền am mượn tiền trước đó.

Ngày 27/2/2021, tôi có đến hộ bà Cao Thị Cúc hay còn gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ cùng với một số bạn bè để thăm các em bé ở đây. Tôi có gửi cho ông Lê Tùng Vân số tiền tôi vận động được là 6.000 USD để chăm lo cho các bé mồ côi".

Vào ngày 8/3/2021, ông Lê Tùng Vân đã đăng tải trên YouTube đoạn video và khẳng định ông G. là người không tốt, có hành vi "phản bội".

"Trong video clip, ông Vân cũng xác nhận có nhận từ tôi tổng cộng 11.000USD từ việc kêu gọi", ông G. cho biết. Trong đơn tố cáo, ông G. đã kiện ông Lê Tùng Vân cùng nhóm người trong Tịnh thất Bồng Lai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi và các nhà hảo tâm theo điều 174 Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đồng thời, ông cũng mong muốn cơ quan pháp luật thu hồi số tiền 11.000 USD tương đương 250.000.000 VNĐ (hai trăm năm mươi triệu đồng) để ông đưa đi cơ sở từ thiện hợp pháp khác đúng quy định pháp luật.

Trước đó, từng giải đáp về vấn đề "tiền ở đâu?", Nhất Nguyên - Một "đệ tử" ruột của "thầy ông nội" lên tiếng và khẳng định người trong Tịnh Thất Bồng Lai đều có việc làm và thu nhập ổn định. Cụ thể, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên hợp tác làm đá phong thủy; Nhất Tuệ bán rau củ ngoài chợ; Mở studio nhận làm hòa âm, phối khí, viết nhạc… đăng lên YouTube; Thời gian ảnh rỗi mọi người còn tranh thủ đi hát kiếm tiền, mỗi tháng thu về vài triệu đồng.

Người tại Tịnh Thất Bồng Lai từng bác thông tin sống nhờ vào tiền từ thiện - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, kênh Youtube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" của Tịnh Thất Bồng Lai tính tới hiện tại có hơn 2 triệu lượt đăng ký cũng đem về một khoản thu không hề nhỏ.

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, người này cho hay: "Đều phải đi làm, bỏ công sức của mình ra, tự mình làm đồng tiền nuôi mình và nuôi nhiều người, không có sống nhờ mạnh thường quân nào hết".

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục gây xôn xao dư luận.