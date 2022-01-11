'Trùm cuối' 'thao túng' chi tiêu của Tịnh thất Bồng Lai lộ diện, CĐM ngỡ ngàng vì không phải 'thầy ông nội'

Xã hội 11/01/2022 17:05

Thời gian gần đây, vụ việc của Tịnh thất Bồng Lai đang khiến dư luận quan tâm đặc biệt. Mới đây, CĐM bất ngờ phát hiện ra 'trùm cuối' thiền am không phải là 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân mà lại là những nhân vật này.

Nhiều ngày trở lại đây, cái tên "Tịnh thất Bồng Lai" trở thành tâm điểm chú ý của dư luận bởi loạt ồn ào liên quan đến vấn đề huyết thống. Theo nguồn tin từ Người Lao Động, sáng ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

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Hiện, ông Lê Tùng Vân đang được tại ngoại để tiếp tục điều tra, khởi tố - Ảnh: Internet

Trong đó, 3 "đồ đệ" của "thầy ông nội" bị tạm giam, còn về phía ông Lê Tùng Vân được tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú để phục vụ cho quá trình điều tra. 

Trước đó, theo VietNamNet, Công an đang thụ lý nhiều đơn tố cáo với nhiều nội dung khác nhau. Tố cáo chủ yếu nhắm đến người đứng đầu là ông Lê Tùng Vân. Cụ thể, kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi. Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông Lê Tùng Vân có ba con với ít nhất hai người con gái ruột của ông.

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'Bộ tứ' Bồng Lai tại buổi khám xét thiền am - Ảnh: Tiền Phong

Trên thực tế, 3 người "đồ đệ" thân tín của "thầy ông nội" cũng nắm trong tay "quyền lực" không thua kém ông Lê Tùng Vân. Được biết, sau ông Lê Tùng Vân thì mọi nguồn thu chi trong thiền am đều do 3 nhân vật này quản lý. Nói cách khác, Hoàn Nguyên - Nhất Nguyên - Trùng Dương chính là "trùm cuối" thao túng mọi hoạt động của cơ sở.

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Những nhân vật 'cộm cán' không kém ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Theo một chia sẻ trên Pháp luật và Bạn đọc, Nhất Nguyên từng lên tiếng và khẳng định người trong Tịnh Thất Bồng Lai đều có việc làm và thu nhập ổn định. Cụ thể, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên hợp tác làm đá phong thủy; Nhất Tuệ bán rau củ ngoài chợ; Mở studio nhận làm hòa âm, phối khí, viết nhạc… đăng lên YouTube; Thời gian ảnh rỗi mọi người còn tranh thủ đi hát kiếm tiền, mỗi tháng thu về vài triệu đồng. Ngoài ra người này cũng cho biết, bản thân cùng 2 người còn lại nắm giữ thu chi. Mỗi ngày sẽ đưa tiền để nhưng "đệ tử" khác lo chuyện ăn uống cho cả tịnh thất.

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Hiện, bộ ba Hoàn Nguyên - Nhất Nguyên - Trùng Dương đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Internet

Thậm chí, phần mô tả của kênh Youtube 5 chú tiểu - Tịnh thất Bồng Lai cũng đính kèm  thông tin của bộ đôi Hoàn Nguyên - Nhất Nguyên: "Mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ, và quảng cáo quý vị vui lòng liên hệ 2 thầy trực tiếp nuôi dạy các bé: Thầy Hoàn Nguyên (số điện thoại), số tài khoản: ***. Thầy Nhất Nguyên (số điện thoại ), số tài khoản: ***". 

Hiện tại, vụ việc liên quan đến cơ sở này vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan  tâm, chú ý từ dư luận.

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Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai Lê Tùng Vân Thầy ông nội

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