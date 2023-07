'Trùm cuối' 'thao túng' chi tiêu của Tịnh thất Bồng Lai lộ diện, CĐM ngỡ ngàng vì không phải 'thầy ông nội'

Nhiều ngày trở lại đây, cái tên "Tịnh thất Bồng Lai" trở thành tâm điểm chú ý của dư luận bởi loạt ồn ào liên quan đến vấn đề huyết thống. Theo nguồn tin từ Người Lao Động, sáng ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Hiện, ông Lê Tùng Vân đang được tại ngoại để tiếp tục điều tra, khởi tố - Ảnh: Internet

Trong đó, 3 "đồ đệ" của "thầy ông nội" bị tạm giam, còn về phía ông Lê Tùng Vân được tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú để phục vụ cho quá trình điều tra.