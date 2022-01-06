Vụ Tịnh thất Bồng Lai: 'Thầy ông nội' có thể đối diện mức án 30 năm tù, đến 120 tuổi mới ra?

Trao đổi với nguồn trên, ông Văn Công Minh - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - xác nhận vụ việc khởi tố trên, và cho biết về nội dung khởi tố, cơ quan điều tra vẫn "đang xác định".

Những ngày gần đây, vụ ồn ào liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai được dư luận đặc biệt quan tâm khi mới đây, ngày 4/1, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại "tịnh thất Bồng Lai", tức hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.

Liên quan tới vụ việc nói trên, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP. Hà Nội) đánh giá, tội loạn luân là hành vi giao cấu giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa anh chị em cùng cha mẹ, giữa anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, người phạm tội là người biết rõ mối quan hệ nhưng vẫn thực hiện hành vi giao cấu.

Đến hôm qua 5/1, nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM cho biết, cơ quan tố tụng đã quyết định sẽ khởi tố ông Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai với 3 tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân và loạn luân.

Trường hợp những người thực hiện hành vi quan hệ tình dục đã từ đủ 16 tuổi thì người vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt có thể lên đến 5 năm tù theo điều 184.

Trường hợp hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi dưới 16 tuổi mà có tính chất loạn luân thì sẽ xử lý hình sự về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 BLHS.

Theo đó, tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là "Có tính chất loạn luân" nên hình phạt sẽ ở khung là phạt tù từ 3 - 10 năm tù theo điểm a, khoản 2, điều 145 bộ luật hình sự năm 2015.

Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố vì 3 tội danh - Ảnh: Internet

Ngoài tội loạn luân, Lê Thanh Tùng còn bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Theo luật sư Cường, hành vi mạo danh cơ sở tôn giáo tín ngưỡng để đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên thì đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 174 bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Riêng đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà số tiền nhận từ thiện từ 500 triệu đồng đồng trở lên thì hình phạt thấp nhất là 12 năm, cao nhất là tù chung thân. Với người chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, không thành khẩn ăn năn thì sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc.

Tuy nhiên, luật sư Cường cũng cho hay trong quá trình điều tra nếu bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, thuộc trường hợp là "Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên" thì cũng sẽ được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Tổng kết tội danh, luật sư Đặng Văn Cường cho hay, trường hợp khi bị kết án về nhiều tội danh thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân.

Nếu hình phạt cao nhất chỉ là tù có thời hạn thì tổng hợp hình phạt sẽ không quá 30 năm tù.

Ngoài hình phạt tù chung thân hoặc tù có thời hạn thì những người phạm các tội danh này còn phải bồi thường thiệt hại, phải trả lại tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân trong hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện đã diễn ra trước đó.