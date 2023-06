Lộ diện nhân vật 'đưa đường, chỉ lối' cho Diễm My đến 'tu tập' tại Tịnh thất Bồng Lai, CĐM 'vỡ lẽ' vì 'tưởng ai xa lạ, nào ngờ người quen'!

Mới đây, thông tin ông Lê Tùng Vân - chủ cơ sở thờ tự tại "Tịnh thất Bồng Lai" (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ) bị khởi tố loạt tội danh đã nhận về sự quan tâm lớn. Đến tối qua, đồn đoán đã tìm thấy Diễm My tại "mật thất" của "thầy ông nội' lại cùng khiến dư luận xôn xao.

Những ngày gần đây, thông tin liên quan đến thầy ông nội Lê Tùng Vân và Tịnh thất Bồng Lai đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đặc biệt, ngay sau khi ông Lê Tùng Vân bị khởi tố 3 tội danh, trong đó gây chú ý nhất là loạn luân thì đến sáng ngày 7/1, theo nguồn tin từ Người Lao Động, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại "Tịnh thất Bồng Lai", gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố vì 3 tội danh gây hoang mang dư luận - Ảnh: Internet Ngay lập tức, dư luận đổ dồn sự chú ý vào nhân vật Diễm My - cô gái đã mất tích suốt thời gian vừa qua khiến CĐM liên tục đòi "giải cứu". Quay trở lại livestream tối muộn ngày 6/1 của bà Phương Hằng, bố mẹ của cô gái trên bất ngờ nhận được tin đã tìm thấy con gái, song sau đó chính mẹ ruột Diễm My đã xác nhận không phải là sự thật. Bố mẹ Diễm My bất lực khi đến nay vẫn chưa tìm được con - Ảnh: Internet Được biết, Diễm My (SN 1999, sinh sống tại TP. HCM), từng có khoảng thời gian tu tập tại "Tịnh thất Bồng Lai". Tuy nhiên sau thời gian "quy y", gia đình của My đã mất liên lạc với con gái. Bố mẹ cô gái đã sử dụng đủ các nguồn từ công an, Youtuber, thám tử,... thậm chí treo thưởng 1 tỷ cho ai tìm được con nhưng đến nay vẫn "biệt tăm, biệt tích".

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Diễm My đã quen biết với Huyền Trân - thí sinh The Voice Kid, đồng thời cũng là "ni cô" tại cơ sở này. Theo đó, trên MXH từng xuất hiện hình ảnh Huyền Trân và Diễm My chung một khung hình. Bức ảnh được cho là 'cơ duyên' đưa Diễm My đến Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet Theo nguồn tin từ VietNamNet, tại một sự kiện ở Bình Dương, chị họ của Diễm My từng lộ diện và kể về quá trình mình và em họ gặp Huyền Trân. Cô gái này cho hay khi mới quen, không biết Huyền Trân là người đến từ "Tịnh thất Bồng Lai" mà chỉ biết cô là thí sinh của The Voice Kid. "Khi thấy Huyền Trân tham gia 'The Voice Kid, mình đã hâm mộ em ấy'. Ngoài giọng hát, chính hoàn cảnh mồ côi không cha không mẹ của Trân khiến mình cảm mến. Sau này, nhân chuyến từ thiện tại Vũng Tàu vào tháng 4/2019, có sự góp mặt của Huyền Trân nên mình mới rủ My đi cùng. Bởi em họ mình là người sống nội tâm, ít tiếp xúc với mọi người nên muốn em ra ngoài khuây khỏa", người này kể. Kết thúc chuyến từ thiện, cả 2 chị em được mời về "Tịnh thất Bồng Lai" chơi. Tại đây, họ có cuộc trò chuyện vài tiếng với ông Lê Tùng Vân. Sau đó vì bận việc học và đi làm nên cô gái này không quay lại "Tịnh thất" nữa. Do đó, netizen nhận định chính Huyền Trân là người "bắc cầu" cho Diễm My đến tu tập tại Tịnh thất Bồng Lai, bởi trước đó, trong một số đoạn clip được chính cơ sở này đăng tải trên Youtube, "thầy ông nội" còn đặt cho Diễm My biệt danh Ngọc Tiên. Hình ảnh được cho là Diễm My 'xuống tóc, quy y' tại cơ sở của Thầy ông nội - Ảnh: Internet Hiện, nhưng vụ việc liên quan đến cô gái tên Diễm My và Tịnh thất Bồng Lai vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: 'Thầy ông nội' có thể đối diện mức án 30 năm tù, đến 120 tuổi mới ra? Liên quan tới vụ việc của Tịnh thất Bồng Lai, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết thêm về mức án mà ông Lê Tùng Vân có thể phải nhận với liên tiếp 3 tội danh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-dien-nhan-vat-dua-duong-chi-loi-cho-diem-my-den-tu-tap-tai-tinh-that-bong-lai-cdm-vo-le-vi-tuong-ai-xa-la-nao-ngo-nguoi-quen-444865.html