Vào khoảng 6h ngày 5/2, người thân phát hiện bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết thương do dao chém.

Dẫn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, chiều 5/2 (mồng 5 Tết), Công an huyện Hương Khê đang phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ án mạng đau lòng, người mẹ dùng dao chém con trai 2 tháng tuổi tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, người thân phát hiện bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết thương do dao chém.

Ảnh minh họa: Internet

Liên quan tới vụ việc trên, VTC đưa tin, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường và xác định chị Lê Thị H. (SN 1983, trú xóm 11, xã Hương Giang, là mẹ của cháu bé) chính là người đã dùng dao sát hại con trai mình.

Lãnh đạo UBND xã Hương Giang cho hay: "Nguyên nhân ban đầu xác định, người mẹ nghi bị trầm cảm sau sinh nên đã dùng dao sát hại con trai 2 tháng tuổi".

Phía lãnh đạo Công an huyện Hương Khê cũng xác nhận thông tin trên và cho biết, người mẹ bị trầm cảm sau sinh nên đã dùng dao sát hại con.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hương Khê tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đề nghị thay đổi tội danh của 'dì ghẻ': Bị can có dấu hiệu phạm tội 'Giết người', quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, cho biết đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh thay đổi tội danh đối tượng trong vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành, sau đó tử vong.

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