Án mạng thương tâm ở Hà Tĩnh: Nghi bị trầm cảm sau sinh, mẹ dùng dao giết chết con trai 2 tháng tuổi

Xã hội 05/02/2022 20:56

Vào khoảng 6h ngày 5/2, người thân phát hiện bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết thương do dao chém.

Dẫn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, chiều 5/2 (mồng 5 Tết), Công an huyện Hương Khê đang phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ án mạng đau lòng, người mẹ dùng dao chém con trai 2 tháng tuổi tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, người thân phát hiện bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết thương do dao chém.

Án mạng thương tâm ở Hà Tĩnh: Nghi bị trầm cảm sau sinh, mẹ dùng dao giết chết con trai 2 tháng tuổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Liên quan tới vụ việc trên, VTC đưa tin, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường và xác định chị Lê Thị H. (SN 1983, trú xóm 11, xã Hương Giang, là mẹ của cháu bé) chính là người đã dùng dao sát hại con trai mình.

Lãnh đạo UBND xã Hương Giang cho hay: "Nguyên nhân ban đầu xác định, người mẹ nghi bị trầm cảm sau sinh nên đã dùng dao sát hại con trai 2 tháng tuổi". 

 

Phía lãnh đạo Công an huyện Hương Khê cũng xác nhận thông tin trên và cho biết, người mẹ bị trầm cảm sau sinh nên đã dùng dao sát hại con.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hương Khê tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

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