Chuyện bên lề vụ án giết chủ nợ ở Hải Dương: Chồng sợ tội, dọa tự tử, vợ bất an 'phụ giúp' đốt xác, phi tang với lý do 'đốt đồ chống dịch'

Xã hội 08/11/2021 14:28

Liên quan đến vụ việc giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương, sau khi gây án xong, Năng về nói chuyện với vợ và được khuyên ra đầu thú nhưng anh ta không nghe, dọa sẽ tự tử và yêu cầu vợ giúp phi tang xác.

Liên quan tới vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương, Pháp luật và Bạn đọc thông tin, dự kiến ngày 18/11/2021 tới đây, TAND tỉnh Hải Dương sẽ đưa Cao Tài Năng ra xét xử về các tội "Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt", khung hình phạt tối đa là tử hình.

Vợ Năng là Nguyễn Thị Mừng, cùng hầu tòa với cáo buộc "Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt", mức án lên tới 12 năm tù.

Dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, sau khi gây án xong, Năng về nói chuyện với vợ và được khuyên ra đầu thú nhưng anh ta không nghe, dọa sẽ tự tử và yêu cầu vợ giúp phi tang xác.

Sau đó, hai vợ chồng Mừng thực hiện hành vi phi tang thi thể nạn nhân ngay trong đêm 28/11/2020 tại bờ sông Kim Sơn.

Sáng hôm sau 29/11/2020, Năng trồng trên mộ 2 cây vạn niên thanh và một cây trà để đánh dấu vị trí.

giet chu no 1
Cao Tài năng được áp giải ra hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Cũng trong ngày hôm đó, Năng và vợ đến Hà Nội, di chuyển đồ trong chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 sang ô tô của mình rồi dùng cồn lau sạch, giật camera hành trình ném vào thùng rác.

Sau khi về tới địa phận tỉnh Hưng Yên, anh ta phát hiện trong xe có một cặp tài liệu của anh Cường nên quay lại Hà Nội. Năng đặt cặp vào chiếc CX5, khoá cửa và ném chìa khóa xuống sông.

Về tiệm thuốc là hiện trường gây án, Năng tiếp tục xoá dấu vết, lau sạch bức tường dính máu rồi cho sơn mới.

Sau đó, Năng nhiều lần quay lại bờ sông Kim Sơn để quan sát. Đầu năm 2021, hắn quay lại hiện trường thấy nơi đây đang được chính quyền trồng cây, sợ thi thể anh Cường bị phát hiện nên tính chuyện đào lên, đốt phi tang.

giet chu no 2
Khu vực hung thủ phi tang xác nạn nhân - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Tối 8/2/2021, thực hiện kế hoạch này, vợ chồng Năng, Mừng mua 6,5 lít xăng, nhặt những dát giường bằng gỗ, mang ra bờ sông Kim Sơn. Ngọn lửa bốc cao khiến một thanh niên đánh cá gần đó thấy lạ, ghé vào hỏi nhưng Mừng trả lời "đốt đồ chống dịch". Lúc đó, người phụ nữ mặc quần áo bảo hộ nên không bị nghi ngờ.

 

Trong đống tro, hung thủ phát hiện có 2 đoạn xương không cháy nên bỏ vào túi nilon, mang đi chỗ khác phi tang. Số tro còn lại bị anh ta hất xuống sông.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ thông tin, tại cơ quan công an, bị can Năng cho biết do có mâu thuẫn khi bị ông D.C.C. tìm đến đòi nợ số tiền 1,6 tỉ đồng trong lúc đang bí bách, nên Năng dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu ông Cường từ phía sau khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Vụ án mạng được xác định xảy ra tại số nhà 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương - là địa điểm vợ chồng Năng thuê để kinh doanh.

Hé lộ đoạn tin nhắn Cao Tài Năng gửi cho người nhà chủ nợ sau khi gây án: Con gái phát hiện điểm bất thường nhưng hung thủ dùng 'mánh khóe' quá 'cao tay'?

Hé lộ đoạn tin nhắn Cao Tài Năng gửi cho người nhà chủ nợ sau khi gây án: Con gái phát hiện điểm bất thường nhưng hung thủ dùng 'mánh khóe' quá 'cao tay'?

Sau khi gây án xong, kẻ thủ ác Cao Tài Năng còn thản nhiên nhắn tin cho người nhà nạn nhân nhằm đánh lạc hướng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cao Tài Năng giết chủ nợ đốt xác đốt xác phi tang

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số