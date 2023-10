Sáng hôm sau 29/11/2020, Năng trồng trên mộ 2 cây vạn niên thanh và một cây trà để đánh dấu vị trí.

Cao Tài năng được áp giải ra hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Cũng trong ngày hôm đó, Năng và vợ đến Hà Nội, di chuyển đồ trong chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 sang ô tô của mình rồi dùng cồn lau sạch, giật camera hành trình ném vào thùng rác.

Sau khi về tới địa phận tỉnh Hưng Yên, anh ta phát hiện trong xe có một cặp tài liệu của anh Cường nên quay lại Hà Nội. Năng đặt cặp vào chiếc CX5, khoá cửa và ném chìa khóa xuống sông.

Về tiệm thuốc là hiện trường gây án, Năng tiếp tục xoá dấu vết, lau sạch bức tường dính máu rồi cho sơn mới.

Sau đó, Năng nhiều lần quay lại bờ sông Kim Sơn để quan sát. Đầu năm 2021, hắn quay lại hiện trường thấy nơi đây đang được chính quyền trồng cây, sợ thi thể anh Cường bị phát hiện nên tính chuyện đào lên, đốt phi tang.

Khu vực hung thủ phi tang xác nạn nhân - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Tối 8/2/2021, thực hiện kế hoạch này, vợ chồng Năng, Mừng mua 6,5 lít xăng, nhặt những dát giường bằng gỗ, mang ra bờ sông Kim Sơn. Ngọn lửa bốc cao khiến một thanh niên đánh cá gần đó thấy lạ, ghé vào hỏi nhưng Mừng trả lời "đốt đồ chống dịch". Lúc đó, người phụ nữ mặc quần áo bảo hộ nên không bị nghi ngờ.

Trong đống tro, hung thủ phát hiện có 2 đoạn xương không cháy nên bỏ vào túi nilon, mang đi chỗ khác phi tang. Số tro còn lại bị anh ta hất xuống sông.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ thông tin, tại cơ quan công an, bị can Năng cho biết do có mâu thuẫn khi bị ông D.C.C. tìm đến đòi nợ số tiền 1,6 tỉ đồng trong lúc đang bí bách, nên Năng dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu ông Cường từ phía sau khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Vụ án mạng được xác định xảy ra tại số nhà 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương - là địa điểm vợ chồng Năng thuê để kinh doanh.