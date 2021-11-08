Sau khi gây án xong, kẻ thủ ác Cao Tài Năng còn thản nhiên nhắn tin cho người nhà nạn nhân nhằm đánh lạc hướng.
- Tiết lộ mới vụ giết chủ nợ, đào xác lên đốt phi tang: Người dân phát hiện ụ đất bất thường, sởn da gà khi hung thủ bình thản đến lạ
- Trả góp điện thoại chưa xong, đối tượng quay sang cưỡng hiếp, dùng dao cứa cổ và chiếm đoạt tài sản với nữ chủ nợ
Tháng 7/2021, báo Giao Thông đưa tin, sau khi giết nạn nhân D.C.C., Cao Tài Năng đã đốt xác phi tang một cách man rợ. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận và xác định các địa điểm phi tang cụ thể.
Năng khai nhận, sau khi giết ông C., Năng đưa xác đi chôn tại một khu vườn cạnh sông Sặt thuộc khu đô thị Đỉnh Long (TP.Hải Dương). Chưa dừng lại ở đó, khoảng 1 tháng sau, hung thủ đào xác ông C. lên, đổ xăng đốt, rồi phi tang ở nhiều nơi xung quanh.
Doanh nghiệp và Tiếp thị thông tin thêm, quá trình gây án và phi tang của Cao Tài Năng diễn ra vô cùng man rợ. Đáng chú ý sau khi gây án xong, kẻ thủ ác còn thản nhiên nhắn tin cho người nhà nạn nhân nhằm đánh lạc hướng. Cụ thể, ngày 28/11/2020, gã mua điện thoại mới, lắp sim của anh C., nhắn tin cho con gái của anh với nội dung: "Bố đi đám ma, tối bố về". Năng nhắn tin tiếp tin thông báo "bố đi Nghệ An" nhưng thiếu nữ nhận ra văn phong lạ, trả lời: "Ai nhắn chứ phải bố đâu". Song Năng không hồi âm nữa.
Để khiến mọi người nghĩ anh C. vẫn sống, Năng tiếp tục vào Zalo của anh, đăng nội dung "Đã đến thành phố Vinh", nhưng hình ảnh đính kèm lại là cổng chào: "Thành phố Vĩnh Yên kính chào quý khách". Rồi để xác chủ nợ trên gác xép tiệm thốc, lái chiếc CX5 đi tới Hà Nội, bỏ xe trong khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.
Dự kiến ngày 18/11/2021 tới đây, TAND tỉnh Hải Dương sẽ đưa Cao Tài Năng ra xét xử về các tội "Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt", khung hình phạt tối đa là tử hình.
Vợ Năng là Nguyễn Thị Mừng, cùng hầu tòa với cáo buộc "Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt", mức án lên tới 12 năm tù.