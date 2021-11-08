Sau khi gây án xong, kẻ thủ ác Cao Tài Năng còn thản nhiên nhắn tin cho người nhà nạn nhân nhằm đánh lạc hướng.

Tháng 7/2021, báo Giao Thông đưa tin, sau khi giết nạn nhân D.C.C., Cao Tài Năng đã đốt xác phi tang một cách man rợ. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận và xác định các địa điểm phi tang cụ thể.

Năng khai nhận, sau khi giết ông C., Năng đưa xác đi chôn tại một khu vườn cạnh sông Sặt thuộc khu đô thị Đỉnh Long (TP.Hải Dương). Chưa dừng lại ở đó, khoảng 1 tháng sau, hung thủ đào xác ông C. lên, đổ xăng đốt, rồi phi tang ở nhiều nơi xung quanh.

Cao Tài Năng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Hải Dương

Doanh nghiệp và Tiếp thị thông tin thêm, quá trình gây án và phi tang của Cao Tài Năng diễn ra vô cùng man rợ. Đáng chú ý sau khi gây án xong, kẻ thủ ác còn thản nhiên nhắn tin cho người nhà nạn nhân nhằm đánh lạc hướng. Cụ thể, ngày 28/11/2020, gã mua điện thoại mới, lắp sim của anh C., nhắn tin cho con gái của anh với nội dung: "Bố đi đám ma, tối bố về". Năng nhắn tin tiếp tin thông báo "bố đi Nghệ An" nhưng thiếu nữ nhận ra văn phong lạ, trả lời: "Ai nhắn chứ phải bố đâu". Song Năng không hồi âm nữa.

Để khiến mọi người nghĩ anh C. vẫn sống, Năng tiếp tục vào Zalo của anh, đăng nội dung "Đã đến thành phố Vinh", nhưng hình ảnh đính kèm lại là cổng chào: "Thành phố Vĩnh Yên kính chào quý khách". Rồi để xác chủ nợ trên gác xép tiệm thốc, lái chiếc CX5 đi tới Hà Nội, bỏ xe trong khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.

Hung thủ được đưa đến hiện trường đốt xác phi tang - Ảnh: VietNamNet

Dự kiến ngày 18/11/2021 tới đây, TAND tỉnh Hải Dương sẽ đưa Cao Tài Năng ra xét xử về các tội "Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt", khung hình phạt tối đa là tử hình.

Vợ Năng là Nguyễn Thị Mừng, cùng hầu tòa với cáo buộc "Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt", mức án lên tới 12 năm tù.

Toàn cảnh vụ Cao Tài Năng giết chủ nợ: Rợn người cách thức gây án, khai quật tử thi lên đốt xác phi tang Liên quan đến vụ giết chủ nợ, khai quật tử thi lên đốt xác phi tang, nhiều tình tiết mới về cách thức gây án khiến dư luận phẫn nộ.

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