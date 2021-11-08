Toàn cảnh vụ Cao Tài Năng giết chủ nợ: Rợn người cách thức gây án, khai quật tử thi lên đốt xác phi tang

Xã hội 08/11/2021 09:36

Liên quan đến vụ giết chủ nợ, khai quật tử thi lên đốt xác phi tang, nhiều tình tiết mới về cách thức gây án khiến dư luận phẫn nộ.

Vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang gây rúng động thời gian qua vẫn đang trong quá trình được cơ quan công an điều tra và đưa ra kết luận cuối cùng.

Dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, dự kiến ngày 18/11/2021 tới đây, TAND tỉnh Hải Dương sẽ đưa Cao Tài Năng ra xét xử về các tội "Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt", khung hình phạt tối đa là tử hình.

Vợ Năng là Nguyễn Thị Mừng, cùng hầu tòa với cáo buộc "Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt", mức án lên tới 12 năm tù.

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Hiện trường phi tang xác chủ nợ - Ảnh: 

Trước đó, báo Giao Thông đưa tin, sau khi giết nạn nhân D.C.C., Cao Tài Năng đã đốt xác phi tang một cách man rợ. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận và xác định các địa điểm phi tang cụ thể.

Năng khai nhận, sau khi giết ông C., Năng đưa xác đi chôn tại một khu vườn cạnh sông Sặt thuộc khu đô thị Đỉnh Long (TP.Hải Dương). Chưa dừng lại ở đó, khoảng 1 tháng sau, hung thủ đào xác ông C. lên, đổ xăng đốt, rồi phi tang ở nhiều nơi xung quanh. 

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Cao Toàn Năng được áp giải đến hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Doanh nghiệp và Tiếp thị thông tin thêm, quá trình gây án và phi tang của Cao Tài Năng diễn ra vô cùng man rợ. Cụ thể, Năng lừa anh C. đi lên gác xép rồi cầm gậy đánh sau lưng khiến tử vong và dọn dẹp sơ qua các vết máu. Năng sau đó lái chiếc CX5 ra Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, đột nhập nhà kho lấy trộm hai biển số ngẫu nhiên, định thay vào chiếc ô tô này. Do không gọi được thợ, anh ta quay về, vẫn để biển số tang vật trong xe.

Tiếp đến, Năng lấy xe máy đi một số nơi tìm chỗ chôn thi thể và chọn khu đất "nhiều cát, dễ cuốc" nằm ở cạnh sông Kim Sơn.

Cùng ngày 28/11/2020, gã mua điện thoại mới, lắp sim của anh C., nhắn tin cho con gái của anh với nội dung: "Bố đi đám ma, tối bố về". Năng nhắn tin tiếp tin thông báo "bố đi Nghệ An" nhưng thiếu nữ nhận ra văn phong lạ, trả lời: "Ai nhắn chứ phải bố đâu". Song Năng không hồi âm nữa.

Để khiến mọi người nghĩ anh C. vẫn sống, Năng tiếp tục vào Zalo của anh, đăng nội dung "Đã đến thành phố Vinh", nhưng hình ảnh đính kèm lại là cổng chào: "Thành phố Vĩnh Yên kính chào quý khách". Rồi để xác chủ nợ trên gác xép tiệm thốc, lái chiếc CX5 đi tới Hà Nội, bỏ xe trong khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.

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Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Sau khi bỏ chiếc xe lại, Cao Tài Năng bắt taxi quay về, cầm cuốc ra bờ sông Kim Sơn đào hố dài 2 m, rộng một mét, sâu 80 cm. Tối cùng ngày, Năng kể cho vợ nghe chuyện giết chủ nợ và từ chối lời khuyên đi đầu thú. Anh ta doạ nếu phải đi tù sẽ tự tử và yêu cầu vợ giúp chôn nạn nhân.

Cáo trạng thể hiện, cả hai vợ chồng tiến hành ngay trong đêm. Sơm hôm sau, Năng trồng trên mộ 2 cây vạn niên thanh và một cây trà để đánh dấu vị trí.

Thấy chưa an toàn, đến tối 8/2/2021, vợ chồng Năng mua 6,5 lít xăng, nhặt những dát giường bằng gỗ, mang ra bờ sông Kim Sơn quật thi thể chủ nợ lên đốt.

Tiết lộ mới vụ giết chủ nợ, đào xác lên đốt phi tang: Người dân phát hiện ụ đất bất thường, sởn da gà khi hung thủ bình thản đến lạ

Tiết lộ mới vụ giết chủ nợ, đào xác lên đốt phi tang: Người dân phát hiện ụ đất bất thường, sởn da gà khi hung thủ bình thản đến lạ

Những ngày gần đây, người dân vẫn không ngừng bàn tán về vụ việc chủ nợ D.C.C. (SN 1974, trú thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bị sát hại, đốt xác phi tang khi đi đòi nợ. Đáng chú ý khi nhiều tình tiết trong vụ án đã được công bố.

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Từ khóa:   Cao Tài Năng giết chủ nợ đốt xác phi tang

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