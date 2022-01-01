Theo Pháp luật và Bạn đọc, ngày 1/1/2022, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã trích xuất camera tại căn hộ ở chung cư ở quận Bình Thạnh - nơi nạn nhân sinh sống để điều tra vụ việc.

Những ngày gần đây, vụ bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành dẫn đến tử vong đang khiến dư luận phẫn nộ và quan tâm đặc biệt. Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 31/12, theo Người Lao Động, công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM và cũng là bố ruột của nạn nhân) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Đáng chú ý nhất, trong ngày 22/12, từ 14h đến 18h, Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần vào cơ thể cháu ở những nơi như mông, lưng, đầu, trán. Sau đó, Trang lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của bé V.A. Chưa dừng lại, Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi bé V.A. bị kiệt sức. Mặc dù thấy bé đã kiệt sức nhưng Trang vẫn bắt bé V.A vừa quỳ học vừa uống nước. Khi bé V.A. đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu bé khiến bé bị kiệt sức như muốn đổ gục.

Gậy gỗ dùng để đánh bé gái - Ảnh: Zing News

Trước đó, theo nguồn tin từ Thanh Niên, 19h43 phút ngày 22/12/2021, Công an phường 22 nhận được tin báo của bảo vệ một bệnh viện về việc bệnh viện đang cấp cứu bé gái tên N.T.V.A (8 tuổi, ngụ tòa Topaz 2, Saigon Pearl) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở.

Đến sáng nay, 1/1, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, cho biết đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh thay đổi tội danh đối tượng trong vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành, sau đó tử vong.

Cụ thể, theo nữ luật sư, khi ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, bố đẻ bé V.A) bị bắt, Hội tiếp tục kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh xem xét thay đổi tội danh khởi tố từ tội "Hành hạ người khác" thành tội "Giết người" đối Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Vết bầm tím lớn ở phần hông của cháu V.A - Ảnh: VTC News

Ngoài ra, Hội kiến nghị Cơ quan điều tra xem xét kỹ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của bị can Nguyễn Kim Trung Thái đối với hành vi mang tính đồng phạm, hay che giấu tội phạm, chủ mưu đối với tội giết người.

Từ thông tin ban đầu qua lời kể của gia đình bị hại và kết quả khám nghiệm tử thi, Hội cho rằng các bị can có dấu hiệu phạm tội "Giết người".

Thứ nhất, qua các lời khai ban đầu, đối tượng Trang thừa nhận đã có những hành vi bạo lực, đánh đập dã man với cháu V.A nhiều lần, trong một khoảng thời gian dài khi dạy cháu bé học tập.

Hơn thế nữa, Trang đã cố tình đặt mua roi mây để đánh cháu đến mức roi gãy, sau đó Trang lại dùng gậy gỗ - được xem là "phương tiện nguy hiểm" để đánh đập cháu một cách tàn bạo.

Thứ 2, trên thực tế, sau khi khám nghiệm tử thi, cơ thể cháu V.A thể hiện có nhiều vết thương cũ, vết khâu tại bộ phận trọng yếu như đầu, nách; gãy khung xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ.

Hình ảnh người dân quanh khu chung cư xót xa trước cái chết của bé - Ảnh: Tôi là dân Bình Thạnh

"Có thể thấy, Trang đã ý thức được cây gậy đập vào những nơi hiểm yếu của con người là vùng đầu, vùng lưng, hông gây gãy xương sườn, dập lá lách... là có thể dẫn đến chết người, nhưng vẫn đánh đập nhiều lần cho đến khi bé V.A chết. Hành động này thể hiện tính quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, muốn tước đi mạng sống của nạn nhân" - luật sự Ngọc Nữ nói.

Từ các cơ sở nhận định này, Hội cho rằng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có dấu hiệu thực hiện hành vi giết người.