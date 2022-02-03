Cụ thể, như đã đưa tin trước đó, ngày 22/12 (ngày cháu gái tử vong), dẫn tin từ Tuổi Trẻ, trong khoảng thời gian dài từ 14h đến 18h, dì ghẻ Quỳnh Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể cháu gái như mông, lưng, đầu, trán. Trang lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu gái.

Gần 2 tháng kể từ lúc xảy ra vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong, đến nay dư luận vẫn vô cùng phẫn nộ và uất nghẹn khi hàng loạt tình tiết mới liên quan được công bố.

Chưa dừng lại, Trang tiếp tục bắt cháu gái ngồi vào ghế học, khi cháu gái đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp cho cháu gái té ngã và cháu tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở.

Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi cháu gái bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục.

Thấy vậy, Trang đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó cháu gái ngã xuống đất, ngất lịm đi…

Đối tượng Quỳnh Trang - Ảnh: Zing news

Càng xót xa hơn khi đúng ngày mùng 1 Tết mới đây lại chính là ngày cúng thất thứ 6 của bé V.A. Nhiều người không khỏi nghẹn ngào khi xem được ảnh cách đây 1 năm của bé.

Mùng 2 Tết, gia đình nhìn lại bức ảnh Tết của bé V.A. Hai bức ảnh xưa - nay đặt cạnh nhau, như dao cứa vào lòng người thân. Tết năm nào, V.A mặc áo dài hồng, vui vẻ du xuân, xin chữ ông đồ. Tết năm nay, V.A vẫn cười, nhưng là trước bàn thờ nghi ngút khói hương, khiến lòng ai cũng như có gai nhọn.

Nụ cười của bé V.A trong bức ảnh Tết cũ không chỉ khiến gia đình em xót xa mà còn làm lay động cả dư luận.

Bức ảnh khiến người thân và dư luận đau lòng, uất nghẹn thay cho bé V.A - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Trước đó, trên MXH xuất hiện thêm dòng ghi chú được cho là nhật ký của bé V.A. Đáng chú ý, trong đó có đôi dòng mong ước nhỏ của bé về một cái Tết sum vầy bên mẹ và em trai.

Cụ thể, trong hình ảnh được cư dân mạng truyền nhau trong các hội nhóm, dòng chữ nắn nót khiến người lớn quặn thát tim gan: "Ước gì Tết này con được về ăn Tết với mẹ và em. Dù có đau con cũng chịu được. Con ước gì dì Trang cho con về với em".

Dòng chữ được cho là của bé V.A. - Ảnh: Internet

Đọc những dòng viết tay nắn nót trên, dù chưa rõ có thực sự là bút tích của bé hay không nhưng cũng đủ khiến CĐM khóc nghẹn. Nhiều cư dân mạng đã không kìm được xúc động khi chứng kiến 1 bé gái mới 8 tuổi nhưng đã hiểu chuyện đến vậy. Suy nghĩ của em khiến người lớn quặn thắt tim gan vì "con hiểu chuyện đến đau lòng".