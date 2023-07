Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán 2022), Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ 2 mẹ con tử vong tại nhà trọ. Qua điều tra ban đầu, Công an nghi vấn chị C. sát hại con gái 7 tháng tuổi bỏ vào máy giặt rồi treo cổ tự tử.

Chồng chị C. - anh L.Q.B (31 tuổi, quê Sóc Trăng) thuật lại rằng vào tối ngày 5/2, sau khi cùng con lớn đi chúc Tết người thân, anh về nhà trọ trong hẻm đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. Song, khi về tới nhà gọi cửa không thấy chị C. ra mở và bị khóa cửa bên trong, anh B. gọi vợ và con nhưng không được.