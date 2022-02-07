Người chồng 'lòng quặn thắt' kể lại giây phút kinh hoàng khi chứng kiến cảnh vợ treo cổ, con gái 7 tháng tuổi tử vong trong máy giặt

Xã hội 07/02/2022 11:08

Theo lời kể, Anh B. tá hỏa phát hiện con gái 7 tháng tuổi tử vong trong máy giặt, vợ chết trong tư thế treo cổ trên địa bàn quận Bình Tân.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán 2022), Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ 2 mẹ con tử vong tại nhà trọ. Qua điều tra ban đầu, Công an nghi vấn chị C. sát hại con gái 7 tháng tuổi bỏ vào máy giặt rồi treo cổ tự tử.

Chồng chị C. - anh L.Q.B (31 tuổi, quê Sóc Trăng) thuật lại rằng vào tối ngày 5/2, sau khi cùng con lớn đi chúc Tết người thân, anh về nhà trọ trong hẻm đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. Song, khi về tới nhà gọi cửa không thấy chị C. ra mở và bị khóa cửa bên trong, anh B. gọi vợ và con nhưng không được. 

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Anh B. đau đớn ôm thi thể vợ và con gái 7 tháng tuổi - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Sau đó, anh B. đã phá cửa phòng vào nhà thì tá hỏa phát hiện vợ mình là chị N.T.H.C (34 tuổi, quê Sóc Trăng) tử vong trong tư thế treo cổ, con gái là bé L.H.T.A (7 tháng tuổi) tử vong trong máy giặt gần đó nên hô hoán.

Theo anh P. chia sẻ, vợ mình có dấu hiệu trầm cảm sau khi sinh bé thứ hai.

Liên quan đến vụ việc, báo Tuổi trẻ Online đưa tin, UBND phường đã tiếp xúc, tìm hiểu và chia sẻ với gia đình. Lãnh đạo UBND phường Tân Tạo thông tin: "Hiện chồng của chị C. thông tin hai vợ chồng không có mâu thuẫn với nhau". 

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Hiện trường vụ việc đau lòng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bên cạnh đó, sau khi lấy lời khai của một số người dân sống gần phòng chị C. Họ cho biết rằng nạn nhân có chồng và 2 người con. Cả gia đình chị C. sinh sống ở phòng trọ trên từ lâu. Trưa nay, chồng chị C. chở theo đứa con lớn đi chơi. Tới tối cùng ngày, khi người chồng quay trở về nhà thì phát hiện vụ việc.

Hiện tại, Công an quận Bình Tân phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc.

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