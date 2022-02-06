Mới đây, vụ việc người đàn ông phát hiện vợ mình tử vong với tư thế treo cổ, con gái 7 tháng tuổi tử vong trong máy giặt khiến dư luận xôn xao. Mới đây, những chi tiết xung quanh vụ việc dần được hé lộ.

Liên quan đến vụ 2 mẹ con tử vong thương tâm tại nhà trọ, theo Người Lao Động, tối ngày 5/2, anh L.Q.B. (SN 1991, quê Sóc Trăng) về nhà trọ thì phát hiện cửa chốt trong. Anh B. gọi nhưng vợ không ra mở cửa như thường lệ nên anh phá cửa vào.

Anh B. bàng hoàng phát hiện người vợ là chị N.T.H.C. (SN 1988, quê Sóc Trăng) tử vong trong tư thế treo cổ, con gái là bé L.H.T.A (7 tháng tuổi) tử vong trong máy giặt gần đó. Anh B. hốt hoảng đưa vợ con ra để sơ cấp cứu nhưng đã muộn.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo Pháp luật TP.HCM, anh B. cho biết vợ mình có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Đây có thể là nguyên nhân chính gây ra vụ việc.

Theo đó, chiều mùng 5 Tết, anh B. chở một người con qua nhà cậu để chơi Tết. Vợ anh B. ở nhà cùng người con còn lại, khi về nhà trọ thì anh phát hiện vụ việc đau lòng. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Người thân cho biết thêm, vợ chồng anh B. từ Sóc Trăng lên TP.HCM kiếm việc làm và thuê trọ ở hẻm đường Lê Đình Cẩn. Anh B. chạy xe ba gác, còn chị C. ở nhà chăm con vì mới sinh. Vừa qua, do dịch bệnh nên cuộc sống gia đình nhỏ này gặp nhiều khó khăn.

Dịp Tết, trong khi nhiều gia đình về quê thì anh B. ở lại TP.HCM tranh thủ chạy xe ba gác kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

TP.HCM: Kinh hoàng mẹ tử vong trong tư thế treo cổ, con gái 7 tháng tuổi tử vong trong máy giặt Lãnh đạo UBND phường Tân Tạo sáng nay cho biết, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 2 mẹ con tử vong ở căn nhà trọ trên địa bàn.

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