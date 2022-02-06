Tịnh thất Bồng Lai trong quá trình điều tra vẫn quay clip đăng lên mạng xã hội, luật sư bào chữa nói gì?

Xã hội 06/02/2022 09:30

Mới đây, luật sư bào chữa cho các bị can ở Tịnh thất Bồng Lai đã có những chia sẻ về góc độ pháp lý khi dù đang trong quá trình điều tra nhưng những người sống tại đây vẫn quay clip đăng tải trên mạng xã hội.

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai, theo VnExpress, trước đó, ngày 7/1, công an huyện Đức Hòa đã khởi tố 4 bị can tại nơi này về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ông Lê Tùng Vân, 3 bị can khác là Lê Thanh Hoàn Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (26 tuổi) bị bắt tạm giam.

Đến ngày 3/2 mới đây, trên trang YouTube cá nhân, một người tên Lê Thanh Nhị Nguyên đã đăng tải đoạn video chia sẻ về cuộc sống của Tịnh thất Bồng Lai (tên mới là Thiền am bên bờ vũ trụ) hiện tại. Trong clip, ông Lê Tùng Vân nằm trên võng, trước bát hương và một số lễ vật. Những người sống tại Tịnh thất cũng ngoài xung quanh. Nhị Nguyên cho biết lễ mừng tuổi "thầy ông nội" là hoạt động thường niên của Tịnh thất Bồng Lai mỗi dịp Tết đến. 

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'Thầy ông nội' và những 'đệ tử' trong clip - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến cư dân mạng xôn xao. Nhiều netizen thắc mắc liệu việc Tịnh thất này "vô tư" đăng tải các clip như trên lên mạng xã hội có ảnh hưởng đến quá trình điều tra hay không? Đặc biệt là khi các bị can của nơi này đang vẫn đang trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, mới đây, luật sư Đào Kim Lân - một trong 5 vị luật sư bào chữa cho các bị can ở Tịnh thất Bồng Lai - đã lên tiếng về vụ việc. Cụ thể, luật sư cho biết:

- "Thời gian qua, kênh YouTube của Tịnh thất Bồng Lai có đăng tải các đoạn video chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết người độc thoại chính trong một số video là ông Nhị Nguyên.

Hiện nay, người này không liên quan gì đến vụ án. Các hình ảnh trong một số video chủ yếu là các sinh hoạt thường ngày của Thiền am bên bờ vũ trụ (tức Tịnh thất Bồng Lai), bao gồm cả ông Lê Tùng Vân, các trẻ em và một số thành viên.

Nếu nội dung các lời thoại hoặc các hoạt động không vi phạm pháp luật thì sẽ không ảnh hưởng hoặc tác động gì đến vụ việc và các quá trình điều tra (ngoại trừ một số quy định về việc sử dụng mạng xã hội hoặc các chính sách của YouTube)".

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Ông Lê Tùng Vân trong clip - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, luật sư Lân cũng cho hay, theo thông tin chính thức của cơ quan cảnh sát điều tra, các bị can chỉ đang bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" (quy định tại điều 331 Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi 2017), còn những thông tin khác chỉ là sự thổi phồng của dư luận hoặc những đồn đại không có căn cứ tính đến thời điểm hiện nay.

"Để đảm bảo việc tôn trọng pháp luật cũng như tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, tôi rất mong dư luận bình tĩnh chờ đợi và tôn trọng kết quả điều tra của cơ quan công an, không đồn đoán hoặc suy diễn thiếu căn cứ làm mất ổn định trật tự xã hội, xúc phạm danh dự uy tín của người khác và gây tác dụng xấu đối với sự thật khách quan của vụ án" - luật sư Lân cho biết.

 

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