Tịnh thất Bồng Lai trong quá trình điều tra vẫn quay clip đăng lên mạng xã hội, luật sư bào chữa nói gì?

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai, theo VnExpress, trước đó, ngày 7/1, công an huyện Đức Hòa đã khởi tố 4 bị can tại nơi này về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ông Lê Tùng Vân, 3 bị can khác là Lê Thanh Hoàn Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (26 tuổi) bị bắt tạm giam.