Tịnh thất Bồng Lai nhận 'tin vui', hé lộ tình trạng sức khỏe của ông Lê Tùng Vân và 3 'đệ tử' bị khởi tố

Ngoài ông Lê Tùng Vân , 3 bị can khác là Lê Thanh Hoàn Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (26 tuổi) bị bắt tạm giam.

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai , theo VnExpress, trước đó, ngày 7/1, công an huyện Đức Hòa đã khởi tố 4 bị can tại nơi này về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Đào Kim Lân cho biết vừa qua, các luật sư đã tham gia các buổi làm việc cùng điều tra viên, kiểm soát viên đối với tất cả các bị can trong vụ án theo đúng tiến độ và lịch làm việc do cơ quan điều tra sắp xếp. Một số buổi làm việc khá thuận lợi nhưng do thời gian cận Tết Nguyên đán 2022 nên có thể sau Tết mới tiếp tục.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã cấp giấy chứng nhận bào chữa cho các bị can gồm 5 luật sư: luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Ngô Thị Hoàng Anh, luật sư Nguyễn Văn Miếng, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc và luật sư Đào Kim Lân.

"Hiện nay, do vụ án đang trong quá trình điều tra nên các thông tin phải chờ vào kết luận của các cơ quan công an. Các luật sư không có ý kiến về nội dung nhưng làm việc trên tinh thần tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội đối với thân chủ của mình" - ông nói thêm.

Phía ngoài Tịnh thất Bồng Lai nay đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, luật sư Lân cũng cho hay, theo thông tin chính thức của cơ quan cảnh sát điều tra, các bị can chỉ đang bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" (quy định tại điều 331 Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi 2017), còn những thông tin khác chỉ là sự thổi phồng của dư luận hoặc những đồn đại không có căn cứ tính đến thời điểm hiện nay.

"Để đảm bảo việc tôn trọng pháp luật cũng như tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, tôi rất mong dư luận bình tĩnh chờ đợi và tôn trọng kết quả điều tra của cơ quan công an, không đồn đoán hoặc suy diễn thiếu căn cứ làm mất ổn định trật tự xã hội, xúc phạm danh dự uy tín của người khác và gây tác dụng xấu đối với sự thật khách quan của vụ án" - luật sư Lân cho biết.

Ngoài ra, luật sự Lân cũng thông báo tình hình sức khoẻ các bị can bị tạm giam cũng tạm ổn. Theo đó, ông Lê Tùng Vân do tuổi già sức yếu nên hơi khó khăn trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, cơ quan điều tra có kế hoạch bố trí thêm cán bộ y tế trong các buổi làm việc để hỗ trợ và chăm sóc.

"Ban đầu, việc ăn uống có hơi khó khăn do các bị can ăn chay không thích hợp với thức ăn trong trại nhưng các luật sư đã có góp ý với cán bộ điều tra và cán bộ trại giam về sự việc trên nên có lẽ việc ăn uống sẽ được cải thiện.

Riêng ông Lê Tùng Vân do tuổi già sức yếu nên hơi khó khăn trong việc tiếp xúc hoặc khai trình. Tuy nhiên, cơ quan điều tra có kế hoạch sẽ bố trí thêm cán bộ y tế trong các buổi làm việc sau để hỗ trợ và chăm sóc sức khoẻ cho ông Lê Tùng Vân" - Luật sư cho biết.

Hiện, sự việc đang khiến dư luận quan tâm.