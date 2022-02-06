TP.HCM: Kinh hoàng mẹ tử vong trong tư thế treo cổ, con gái 7 tháng tuổi tử vong trong máy giặt

Xã hội 06/02/2022 11:16

Lãnh đạo UBND phường Tân Tạo sáng nay cho biết, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 2 mẹ con tử vong ở căn nhà trọ trên địa bàn.

Theo Dân Trí, sáng ngày 6/2, lãnh đạo UBND phường Tân Tạo cho biết, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 2 mẹ con tử vong ở căn nhà trọ trong hẻm Lê Đình Cẩn. Nạn nhân là chị C. cùng con gái 7 tháng tuổi.

Trước đó, tối 5/2, người dân địa phương phát hiện chị C. tử vong trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan công an. Kiểm tra trong nhà, mọi người hốt hoảng phát hiện con gái chị C. tử vong trong máy giặt. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Theo lãnh đạo UBND phường Tân Tạo, chị C. có chồng và 2 con. Thời điểm người dân phát hiện vụ việc, người chồng và con lớn không có ở nhà.

"Người chồng đang mất bình tĩnh trước sự ra đi bất ngờ của vợ và con gái. Cơ quan công an đang tiếp cận, khai thác thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ việc" - lãnh đạo UBND phường Tân Tạo thông tin.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Người Lao Động, tối ngày 5/2, anh L.Q.B. (SN 1991, quê Sóc Trăng) về nhà trọ thì phát hiện cửa chốt trong. Anh B. gọi nhưng vợ không ra mở cửa như thường lệ nên anh phá cửa  vào.

Anh B. bàng hoàng phát hiện người vợ là chị N.T.H.C. (SN 1988, quê Sóc Trăng) tử vong trong tư thế treo cổ, con gái là bé L.H.T.A (7 tháng tuổi) tử vong trong máy giặt gần đó. 

Anh B. hốt hoảng đưa vợ con ra để sơ cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong. Công an quận Bình Tân phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Theo người thân, vợ chồng anh B. từ Sóc Trăng lên TP HCM kiếm việc làm. Anh B chạy xe ba gác, còn chị C ở nhà chăm con vì mới sinh.  Vừa qua, do dịch bệnh nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, anh B. ở lại TP.HCM tranh thủ chạy xe ba gác kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống chứ không về quê. Hai vợ chồng thuê trọ sống ở con hẻm đường Lê Đình Cẩn đã lâu. 

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