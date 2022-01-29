Vụ cô gái nhờ làm ảnh thờ cho chính mình: Anh thợ phục dựng đã lên tiếng, càng nghe càng thấy xót xa

Xã hội 29/01/2022 10:26

Liên quan đến câu chuyện cô gái bị bệnh ung thư máu lại mắc Covid-19 nhờ làm ảnh thờ cho chính mình, mới đây, người thợ phục dựng ảnh đã có những tiết lộ khiến nhiều người xót xa.

Vừa qua, câu chuyện về một cô gái trẻ bị bệnh ung thư máu lại mắc Covid-19 nhắn tin nhờ tài khoản Facebook có tên Trung Thu làm ảnh thờ cho chính mình khiến nhiều người vô cùng đau xót. Theo VTC News, anh Phùng Quang Trung (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hải Dương) - chủ tài khoản facebook Trung Thu cho hay, anh đọc được những dòng tin nhắn ấy vào khoảng 2 giờ sáng 25/1.

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Tin nhắn nhờ làm trước ảnh thờ của cô gái trẻ khiến chàng trai sững sờ được anh Trung chia sẻ - Ảnh: Internet

Bản thân anh đã chỉnh ảnh cho rất nhiều mảnh đời có câu chuyện cảm động nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận được tin nhắn nhờ phục dựng ảnh thờ cho chính mình. Sự bất ngờ và xúc động khiến anh mất ngủ khi nhận được lời đề nghị ấy.

Chia sẻ thêm về cô gái trong câu chuyện, anh Trung cho biết cô sinh năm 2000, quê ở Phú Thọ, tính cách rất cởi mở và mạnh mẽ. Thế nhưng, anh không dám hỏi nhiều về căn bệnh vì sợ cô buồn. Sau khi nhận lời giúp cô gái, anh Trung lập tức gác lại tất cả đơn hàng của khách mà ưu tiên cho trường hợp đặc biệt này. Trong lúc chỉnh sửa, đôi lúc anh phải dừng lại vì quá thương và cảm phục trước nghị lực của cô gái.

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"Tất cả yêu cầu, nhờ chỉnh sửa ảnh của nhiều khách hành khác mình đều gác lại để ưu tiên làm ảnh cho bạn nữ ấy trước. Bình thường, mình chỉ mất khoảng 20 phút để làm một bức ảnh. Tuy nhiên, những bức ảnh mình làm cho bạn nữ này phải mất đến 7 tiếng đồng hồ.

Trong lúc chỉnh sửa, đôi lúc mình phải dừng lại vì cảm thấy quá thương và cảm phục nghị lực mạnh mẽ của bạn. Cảm xúc của mình khi ấy rất khó tả nhưng phải cố gắng vượt qua để hoàn thành lời đề nghị này" - anh Trung chia sẻ với VTC News.

Bên cạnh đó, trong tin nhắn, vì cô gái cho biết: "Đầu em không có tóc chắc không đợi được đến lúc nó mọc dài" nên anh đã vẽ thêm, từng chi tiết trên gương mặt cũng được anh chỉnh sửa một cách tỉ mỉ. Trong 3 bức ảnh, có một bức anh tự vẽ tay lại để gửi tặng cô gái.

"Phần tóc của bạn nữ được mình vẽ thêm. Từng chi tiết trên gương mặt của bạn ấy đều được chỉnh sửa một cách rất tỉ mỉ để làm sao tạo ra được những bức ảnh đúng với hi vọng của bạn là khi gia đình bạn nhìn vào sẽ không cảm thấy buồn. Trong ba bức ảnh, có một tấm mình tự vẽ tay lại để gửi tặng bạn" - giọng anh Trung nghẹn ngào chia sẻ.

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Về chuyện cô gái hứa sẽ gửi "200.000 đồng coi như quà cảm ơn", anh Trung đã lập tức từ chối và hứa qua Tết sẽ in ảnh, gửi tận nhà cho bạn. Anh Trung chia sẻ, hầu hết những hoàn cảnh khó khăn, mất mất người thân, anh đều làm miễn phí.

Anh tâm sự: "Bạn nữ là người có nghị lực rất mạnh mẽ. Mình cảm thấy mình may mắn vì đến hiện tại, bản thân và gia đình vẫn rất khỏe mạnh. Bây giờ, mình chỉ mong bạn nữ cố gắng vượt qua bệnh tật và sống lạc quan. Mặc dù mình là người làm ảnh cho bạn nhưng thực lòng, mình hi vọng những tấm ảnh này sẽ không bao giờ được sử dụng đến".

Ngoài ra, anh Trung cũng cho biết ban đầu anh chia sẻ câu chuyện lên hội nhóm lớn chuyên thiết kế, chỉnh sửa ảnh với hy vọng mọi người có thể vào để lại lời động viên để bạn nữ đọc và lạc quan hơn. Tuy nhiên, khi câu chuyện nhận được quá nhiều sự quan tâm, anh Trung đã chủ động xóa bài bên group vì sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô gái.

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Những bức ảnh anh Trung giúp cô gái phục dựng - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, trên hội những người chuyên thiết kế, chỉnh sửa ảnh một tài khoản có tên Trung Thu đã chia sẻ câu chuyện vô cùng xúc động. Chuyện là khoảng gần 11 đêm, điện thoại của chủ tài khoản bất ngờ nhận được loạt tin nhắn của cô gái với nội dung nhờ làm trước một tấm ảnh thờ từ những bức ảnh có sẵn của mình. Cô cho biết bản thân bị ung thư máu và không may còn vừa mắc Covid-19. Lo cho tình hình sức khoẻ của mình, cô nàng đã có đề nghị vô cùng đau lòng này. 

"Anh đọc được những lời của em mặc dù gần 2h đêm những chắc khó ngủ đây. Anh không rõ có làm được vừa ý không nhưng mong rằng em sẽ sống thật tốt và khỏe mạnh, luôn lạc quan yêu đời" - tin nhắn phản hồi của chủ tài khoản.

Nửa đêm cô gái trẻ nhờ phục dựng ảnh thờ của chính mình, anh chàng nhiếp ảnh mất ngủ

Nửa đêm cô gái trẻ nhờ phục dựng ảnh thờ của chính mình, anh chàng nhiếp ảnh mất ngủ

Nhận được lời đề nghị "lạ đời" của cô gái trẻ, anh chàng thiết kế đã có phản ứng gây chú ý.

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Từ khóa:   ảnh thờ cô gái nhờ làm ảnh thờ cho chính mình ung thư máu

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