Hai chiến sĩ CSGT tại Hà Nội vừa giải cứu một người phụ nữ quyên sinh ở cầu Chương Dương với lý do là buồn chuyện gia đình.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, ngày 27/1 vừa qua, vào khoảng 14 giờ, người dân tại khu vực cầu Chương Dương đã báo tin về một người phụ nữ nhảy xuống sông Hồng tự vẫn.

Sau khi nhận được tin báo, hai chiến sĩ CSGT tại khu vực này đã trưng dụng một cano thuộc xí nghiệp cầu Chương Dương và tiến hành giải cứu, đưa người phụ nữ vào bờ an toàn.

Nạn nhân đã được hai chiến sĩ CSGT tại khu vực này giải cứu và đưa vào bờ thành công - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Nạn nhân sau khi được đưa vào bờ đã được tổ công tác bàn giao lại cho cơ quan Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên. Theo đó, qua bước đầu xác nhận, người phụ nữ này 46 tuổi, trú tại Hà Nội, do buồn phiền chuyện gia đình nên đã quyết định quyên sinh. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

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