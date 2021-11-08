Dưới cơn mưa tầm tã lúc nửa đêm, người dân bàng hoàng khi nhìn thấy nữ sinh lớp 11 ở Bình Định nhảy cầu Hoa Lư tự tử.

Theo báo Người Lao động đưa tin, khoảng 1 giờ 20 phút rạng sáng 8/11, lực lượng Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã tìm thấy được thi thể em M.N.H (16 tuổi; ngụ phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn; học sinh lớp 11) tại một nhánh sông Hà Thanh, đoạn chảy qua cầu Hoa Lư.

Cụ thể, trước đó, khoảng 23 giờ đêm 7/11, người dân thấy một thiếu nữ mặc quần đùi, chạy bộ đến cầu Hoa Lư với ý định nhảy xuống sông tự tử, liền điện báo cho cơ quan chức năng. Thời điểm này, khu vực TP. Quy Nhơn đang mưa rất to, nhánh sông Hà Thanh đoạn chảy qua cầu Hoa Lư đang có nước lớn, chảy xiết.

Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường để tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Người Lao động

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Hỗ trợ nhân dân SOS 115 tỉnh Bình Định đã cử lực lượng khẩn trương đến hiện trường. Khi đến cầu Hoa Lư, biết tin thiếu nữ đã nhảy xuống sông tự tử, 2 thanh niên trong đội liền bơi xuống sông tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết và mưa lớn, không có phương tiện nên lực lượng của đội này không tìm thấy được nạn nhân. Không lâu sau đó, lực lượng Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã đưa phương tiện đến cầu Hoa Lư để tìm kiếm nạn nhân. Sau gần 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng này đã tìm thấy thi thể thiếu nữ dưới cầu Hoa Lư.

Nạn nhân sau đó được xác định là M.N.H, nhà ở gần cầu Hoa Lư. Theo một số người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, em H. đã xảy ra mâu thuẫn với một người thân trong gia đình.

Ly hôn vợ, người đàn ông ôm theo con nhỏ định nhảy cầu tự tử Một người đàn ông ôm con nhỏ định nhảy cầu tự tử. Rất may, sau khi được lực lượng chứa năng và cha mẹ khuyên giải, anh này đã đi vào trong và được đưa về trụ sở công an.

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