Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết đăng tải thông tin, clip nói rằng chị L. có quan hệ bất chính với một người đàn ông đã có vợ. Không lâu sau vụ việc này, chị L. đã nhảy cầu tự tử.

Theo thông tin của báo Người Lao động, trưa 27/9, bà Trần Thị Đông - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Minh (TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình tìm kiếm, làm rõ thông tin chị N.L. (SN 1994, trú tổ 17, phường Bình Minh, TP. Lào Cai) nhảy cầu Đông Giang (TP. Lào Cai) nhảy cầu tự tử vào chiều 26/9.

Theo thông tin nắm bắt ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 26/9, người dân đi đường phát hiện một chiếc xe máy mang BKS 24B1-973.xx và một đôi dép của phụ nữ để lại trên cầu Đông Giang. Nghi có người nhảy cầu, người dân đã lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Xe máy và đôi dép chị L. để lại trên cầu - Ảnh: Người Lao động

Qua kiểm tra, công an xác minh được chiếc xe máy trên là của chị L., trú tổ 17, phường Bình Minh, TP. Lào Cai. Bà Đông nói: "Chị L. đã có một cậu con trai 5 tuổi. Gần đây do gặp trục trặc chuyện gia đình nên chị L. về nhà ở với bố mẹ đẻ tại tổ 17 phường Bình Minh. Sáng nay, gia đình đã phối hợp với cơ quan chức năng thuê thuyền tìm kiếm chị L. nhưng vẫn chưa có kết quả".

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết đăng tải thông tin, clip nói rằng chị L. có quan hệ bất chính với một người đàn ông đã có vợ. Không lâu sau vụ việc này, chị L. đã nhảy cầu tự tử. Bài đăng nói trên cũng đã bị xóa ngay sau đó.

Hiện lực lượng chức năng và người thân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm chị L. và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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