Theo người nhà kể lại với chính quyền địa phương, trong quá trình làm ăn, buôn bán cả hai bị vỡ nợ nên có thể đã nghĩ quẩn.

Theo Infonet/Vietnamnet đưa tin, sáng 21/9, lực lượng chức năng xã Đại Thạnh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đang nỗ lực tìm kiếm tung tích đôi nam nữ nghi nhảy đập Khe Tân tự tử.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 20/9, chính quyền địa phương nhận được tin báo ở đập Khe Tân có một xe máy, điện thoại di động, hai đôi dép và ví đựng tiền bên trong có hơn 3 triệu đồng nhưng không thấy người. Nghi người đã nhảy xuống đập tự tử, người dân trình báo UBND xã Đại Thạnh hỗ trợ tìm kiếm.

Đập Khe Tân đoạn qua xã Đại Thạnh - Ảnh: Internet

Qua xác minh, những vật dụng để lại hiện trường được cho là của anh Trịnh R. (SN 1995, trú xã Đại Tân, huyện Đại Lộc) và chị Nguyễn Thị Kim V. (SN 1996, trú xã Đại Thạnh).

Lãnh đạo xã Đại Thạnh cho hay, anh R. và chị V. vừa mới đính hôn, do địa phương đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nên gia đình chưa thể tổ chức đám cưới.

Theo người nhà kể lại với chính quyền địa phương, trong quá trình làm ăn, buôn bán cả hai bị vỡ nợ nên có thể đã nghĩ quẩn.

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