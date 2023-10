Cụ bà đi lên cầu Nguyễn Tri Phương ở quận 8, TP.HCM rồi gieo mình xuống kênh Tàu Hủ.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH (PC07) Công an TP.HCM cho biết, đã tìm được thi thể của cụ bà H.T.N. (74 tuổi, ngụ quận 10) mất tích dưới kênh Tàu Hủ. Trước đó, khoảng 7 giờ 50 cùng ngày, người dân đi đường phát hiện cụ bà đi lên cầu Nguyễn Tri Phương.

Sau đó, bà leo lên lan can cầu, nhảy xuống kênh Tàu Hủ. Do sự việc diễn ra quá bất ngờ nên không ai kịp ngăn cản. Nhận được tin báo của người dân, Trung tâm chỉ huy thuộc Phòng PC07 lập tức đều động lực lượng phối hợp Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận 8 tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng sau đó đã tìm thấy thi thể cụ bà nhảy cầu Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

PC07 đã xuất hai xe cùng 12 cán bộ chiến sĩ, Công an quận 8 cũng xuất một xe cùng bảy cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm. Tuy nhiên, do địa hình sông rạch hai bên là bờ kè và dòng nước chảy xiết, thủy triều dâng cao nên công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

Đội ngũ đã khoanh vùng vị trí nạn nhân nhảy xuống đồng thời triển khai đội hình lặn “càn” và lặn “compa” men sát khu vực bên bờ kè rồi sau đó tiến vào giữa lòng kênh, rạch và tìm thấy thi thể nạn nhân.

Thi thể cụ bà được tìm thấy cách hiện trường khoảng 500 m từ hướng Cầu Nguyễn Tri Phương về cầu Chữ Y. Hiện thi thể cụ đã được bàn giao cho Công an quận 8 điều tra, xử lý.

