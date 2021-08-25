Giăng dây điện quanh ruộng bẫy chuột cắn lúa nhưng không cảnh báo, làm điện giật chết cụ bà hàng xóm

Xã hội 25/08/2021 15:58

Thấy chuột cắn phá ruộng lúa nhà mình nên ông C. đã dùng khoảng 475m dây điện đấu nối từ nhà ra ruộng để diệt chuột. Tuy nhiên, một cụ bà hàng xóm giẫm phải bẫy điện này tử vong.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 25/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa khởi tố bị can Trần Văn C. (56 tuổi, trú tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi) về tội giết người. Cụ thể, gia đình ông C. trồng lúa tại cánh đồng Đường Cái thuộc thôn Phần Dương, xã Đào Dương.

Thời gian qua, chuột vào cắn phá lúa nên đầu tháng 8/2021, ông C. dùng khoảng 475m dây điện đấu nối từ nhà ra ruộng lúa và nối với dây thép cắm quanh ruộng để diệt chuột.

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Hiện trường vụ án - Ảnh: Tuổi trẻ

Bên cạnh, người đàn ông này còn treo bốn bóng đèn (dạng bóng đèn hình quả nhót) để cảnh báo ở bốn góc ruộng nhưng không làm biển cảnh báo, không thông báo cho các hộ dân có ruộng xung quanh và chính quyền địa phương biết, cũng không ở gần ruộng trông coi mà về nhà.

Đến tối 5/8, ông C. nhận được điện thoại thông báo về việc có người bị điện giật ngoài cánh đồng nên đã ngắt nguồn điện cấp vào ruộng nhà mình.

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Bị can Trần Văn Cần tại cơ quan công an - Ảnh: Tuổi trẻ

Lập tức, ông chạy ra ruộng nhưng lúc này được thông báo bà Trần Thị V. (72 tuổi, trú cùng thôn) đã tử vong do bị điện giật. Chân phải bà V. đè lên dây kim loại mắc xung quanh ruộng lúa nhà ông C., thân người nằm đè lên đoạn dây treo đèn cảnh báo tại góc ruộng.

Biết mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, ông C. đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra ba vụ, làm bốn người chết do điện giật (trong đó đã khởi tố hai vụ, hai bị can về hành vi giết người). Nguyên nhân đều do các bị can sử dụng điện để bẫy chuột tại ruộng lúa.

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