Một bé trai 7 tuổi tử vong do bị điện giật, nguyên nhân có thể do bị cháu bé chơi điện thoại trong lúc cắm sạc.

Theo báo Gia đình và xã hội, trưa 22/7, ông Trần Phi Long - Chủ tịch UBND xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, chiều 21/7, tại thôn Quan Điền đã xảy ra một sự việc thương tâm. Một bé trai bị điện giật dẫn đến tử vong và khi gia đình phát hiện vụ việc thì thấy cháu bé đang nằm đè lên điện thoại.

Nạn nhân sinh năm 2014, học lớp 2 trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, trú tại thôn Quan Điền. Ông Phi Long cho biết: "Khi nhận được thông tin từ thôn Quan Điền báo cáo, chính quyền xã chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan chức năng cùng Phó chủ tịch UBND xã phụ trách mảng văn hoá đến gia đình để tìm hiểu và động viên. Tiếp đó, chúng tôi báo cáo về UBND TP. Uông Bí, hiện tại địa phương đang hoàn tất hồ sơ và đến chiều nay xã cùng thành phố sẽ thực hiện hỗ trợ nạn nhân theo diện tai nạn thương tích trẻ em".

Bé trai lớp 2 bị điện giật dẫn đến tử vong và khi gia đình phát hiện vụ việc thì thấy cháu bé đang nằm đè lên điện thoại - Ảnh minh hoạ: Internet

Theo thông tin của báo Nông nghiệp, trong báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Uông Bí thông tin về vụ việc của cháu bé cho hay, chiều 21/7, sau khi nấu cơm xong, bà nội em K. đi vào nhà thì thấy cháu đang nằm sấp đè lên điện thoại. Khi lật người cháu K. lên thì mặt, người cháu đã bị cháy, chiếc điện thoại cũng bị cháy đen. Được biết, trước khi đi nghủ, bố cháu K. có sạc điện thoại để gần đó.

Theo Gia đình và Xã hội, Chủ tịch UBND xã Thượng Yên Công cũng cho hay, nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm trên do cháu K. cầm điện thoại của bố chơi khi vẫn đang cắm sạc, chất lượng điện thoại kém nên đã dẫn đến vụ việc đau lòng và đáng tiếc trên.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết thi thể nạn nhân xấu số được cho gia đình lo hậu sự.

Bỏ quê 2 vợ chồng vào Bình Dương làm thợ hồ, người chồng bị điện giật chết thương tâm Vì gia cảnh khó khăn, nên 2 vợ chồng ông L.X.S. đã bỏ quê để vào Bình Dương làm thợ hồ. Chiều nay khi đang làm việc tại công trường xây dụng thì trời đổ mưa, ông S. không may bị điện giật tử vong.

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