Trong lúc cắt trộm dây điện ở công trình xây dựng, thiếu niên 13 tuổi bị điện giật tử vong.
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Mới đây, tại TP. Mỹ Tho, Tiền Giang xảy ra vụ việc thiếu niên bị điện giật tử vong khiến dư luận địa phương xôn xao.
Theo Công an TP.HCM, khoảng 6 giờ 30 ngày 25/11, người dân phát hiện một thiếu niên nằm bất động ở công trình xây dựng của nhà dân trên đường Trần Ngọc Giải, phường 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang nên trình báo công an địa phương.
Nhận tin báo, Công an TP. Mỹ Tho phối hợp cùng Công an phường 6 nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Kết quả khám nghiệm cho thấy thiếu niên khoảng 13 tuổi đeo khẩu trang, mặc áo thun, quần ngắn tử vong trên nền đất. Nạn nhân cầm trên tay chiếc kéo bằng sắt trong tư thế đang cắt dây điện của công trình xây dựng.
Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, công trình xây dựng này vừa kéo dây điện mới vào hôm qua. Có lẽ thiếu niên trên leo rào vào cắt trộm dây điện và bị điện giật tử vong. Cách hiện trường khoảng 70 mét, cơ quan công an phát hiện một chiếc xe đạp điện nghi là của nạn nhân bỏ ở bãi đất trống.
Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP. Mỹ Tho điều tra làm rõ.