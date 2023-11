Vượt hơn 200km từ Vĩnh Long đến Cà Mau để đưa bé gái 12 tuổi vào khách sạn quan hệ, nam thanh niên bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra về tội hiếp dâm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Bùi Hồng An (SN 2000, ngụ xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội hiếp dâm bé gái 12 tuổi.

Nam thanh niên bị bắt về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Công an nhân dân, vào tháng 2/2019, An và cháu T.T.M. (SN 2008, ngụ phường 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) quen biết nhau qua mạng xã hội Zalo. Từ đó đến nay, cả hai thường xuyên nhắn tin, gọi điện và gửi clip nhạy cảm cho nhau.

Qua tin nhắn, An biết cháu M. mới 12 tuổi, đang học cấp 2 trên địa bàn TP. Cà Mau và gần trường học của M. có khách sạn cho thuê phòng nghỉ qua đêm.

Tháng 7/2020, An đến thuê phòng tại khách sạn trên rồi gọi điện đòi gặp M. nhưng cháu M. không đến. Đến ngày thứ 5, cả hai hẹn gặp ở quảng trường để nói chuyện.

Ngày 22/10 vừa qua, An tiếp tục đến TP. Cà Mau thuê khách sạn gần trường M. rồi nhắn tin hẹn gặp. Cả hai quan hệ tình dục trong phòng khách sạn của An.

Sau đó, An quay lại Vĩnh Long và tiếp tục trao đổi với M. qua Zalo. Sau đó, gia đình thấy M. thường xuyên nhắn tin nên kiểm tra điện thoại và phát hiện sự việc. Cha mẹ bé gái đã tố cáo hành vi của An đến cơ quan công an.

Bước đầu, nam thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuot-hon-200km-de-yeu-be-gai-12-tuoi-thanh-nien-bi-bat-ve-toi-hiep-dam-388020.html