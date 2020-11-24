Vụ chồng đang ngủ cùng vợ thì bị đâm tử vong: Đã bắt được hung thủ

Xã hội 24/11/2020 16:59

Sau khi đâm tử vong ông Sơn, nghi phạm cũng phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Vụ án mạng đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ chồng đang ngủ cùng vợ thì bị đâm tử vong gây xôn xao dư luận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ đối tượng Lưu Tấn Thành (SN 1964, trú tại làng Ktu, xã Glar, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) để phục vụ công tác điều tra. 

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Nghi phạm Lưu Tấn Thành - Ảnh: Người Lao Động

Ông Thành thừa nhận đã sát hại ông Trương Bá Sơn (SN 1971, trú tại thôn 1, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa). 

Theo điều tra, ông Thành và ông Sơn cùng làm nghề buôn bán tại xã Glar. Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn kéo dài. 

Trưa 21/11, sau khi dự đám cưới, ông Thành mua rượu về nhà uống một mình. Nhớ lại những mâu thuẫn cũ, ông Thành mang dao tới cửa hàng của ông Sơn tại làng Dur, xã Glar.

Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, ông Thành thấy ông Sơn đang ngủ cùng vợ nên đâm 1 nhát vào ngực nạn nhân rồi bỏ chạy. Ông Sơn cố đuổi theo kẻ đâm mình rồi ngã xuống trước nhà tử vong. 

Gây án xong, ông Thành về nhà và gọi điện nhờ người thân chở đi cấp cứu trong tình trạng suy nhược cơ thể.

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Hình ảnh ông Thành đột nhập vào nhà đâm ông Sơn tử vong - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an huyện Đắk Đoa khẩn trương điều tra, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đến tối 23/11, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Lưu Xuân Thành khi ông này đang trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

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