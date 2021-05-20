Thanh niên bị điện giật khi lấy diều giúp các em nhỏ: Không có bảo hiểm, nhà nghèo, cần 300-500 triệu đồng chữa trị nhưng có thể vẫn bị di chứng

Liên quan đến nam thanh niên bị điện giật khi giúp các em nhỏ lấy diều, được biết, gia cảnh nạn nhân rất khó khăn, bố em thường đau yếu, chậm chạp. Nạn nhân phải nghỉ học từ năm cấp 3 để phụ giúp gia đình.

Liên quan đến nam thanh niên bị điện giật khi giúp các em nhỏ lấy diều, danh tính nam thanh niên được xác định là N.Đ.T. (SN 2002), ở xóm 3 thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Sự việc diễn ra khiến người dân trong khi vực đều cảm thấy đau xót. Bà H.T.H. - mẹ của T. chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc: "Cháu không có bảo hiểm, nhà nghèo. Khi vào viện, tôi đã vay mượn anh em hàng xóm được 50 triệu đồng nộp viện tạm. Bác sĩ nói nếu chữa trị cho cháu phải tốn khoảng 300-500 triệu đồng mà có thể vẫn bị di chứng về sau, ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu. Tôi không biết phải làm sao nữa".

T. và bạn bị điện giật bất tỉnh - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Được biết, gia đình T. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông N.Đ.C. - cha của T. - dù còn trẻ nhưng từ nhỏ đã không được nhanh nhẹn, ở nhà ai thuê gì anh làm nấy. Còn mẹ nạn nhân, bà H.T.H. thì làm nghề nông. T. học hết cấp 3, thấy gia đình khó khăn nên định ở nhà phụ giúp gia đình một thời gian rồi có tiền lên thành phố học nghề, mưu sinh. Tuy nhiên, chưa thực hiện được thì đã gặp nạn. Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Chị Nguyễn Thị Thắm, Bí thư Đoàn thanh niên xã Tân Ước cho biết:"Gia đình T. trước kia là hộ nghèo, nhà thuần nông, bố em thường đau yếu, chậm chạp. T. là thanh niên ngoan ngoãn, vì giúp các bạn nhỏ lấy chiếc diều mà bị điện giật nên làng xóm ai cũng thương xót. Chúng tôi cũng đang kêu gọi các đoàn viên chung tay ủng hộ, nhưng làng quê nghèo nên cũng sẽ không đủ chi phí cho em điều trị bệnh. Rất mong sự chung tay, góp sức của mọi người để giúp em trở về với cuộc sống như xưa".

Như đã đưa tin trước đó, ngày 15/5, T. cùng bạn gần nhà đi chơi thì nhìn thấy các em nhỏ thả diều bị mắc vào dây điện. T. cùng bạn đã dùng gậy để gỡ dây diều cho các em. Không may, cả hai bị dòng điện cao thế giật ngất tại cánh đồng đội 4, thôn Tri Lễ, xã Tân Ước. Người dân khi phát hiện sự việc đã giúp sơ cứu và đưa cả hai người vào Viện Bỏng Quốc Gia điều trị. May mắn hơn T., người bạn đi cùng chỉ bị thương nhẹ phần chân và không cần nằm viện. Còn T. bị thương nặng, bỏng khắp cơ thể. Ở bệnh viện, Tú vẫn lúc tỉnh lúc mê, quằn quại trong đau đớn.

Xuất hiện chi tiết bất thường trong lệnh chuyển khoản 1 tỷ đồng từ Nguyễn Phương Hằng đến nam hacker Sau khi treo thưởng 1 tỷ cho ai tìm ra nick Facebook V.T., vừa qua, một thanh niên đăng lên trang cá nhân tự nhận mình là người đã được nhận số tiền ấy từ bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, dân mạng ngay lập tức nhận ra điều bất thường trong bài viết.

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