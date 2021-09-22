Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Đất Việt, Chủ tịch UBND xã Đại Thạnh cho biết: "Về nguyên nhân cái chết của đôi nam nữ trên hiện vẫn đang được công an làm rõ.

Vụ việc đôi nam nữ vừa đính hôn để lại tư trang cùng lá thư tuyệt mệnh nhảy đập tự tử ở Quảng Nam đã khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa. Nạn nhân được xác định là anh Trịnh R. (26 tuổi, ở xã Đại Tân) cùng vợ đính hôn là chị Nguyễn Thị Kim V. (25 tuổi, ở xã Đại Thạnh, cùng H. Đại Lộc).

Sau khi thi thể đôi nam nữ được tìm thấy, người dân còn phát hiện thư tuyệt mệnh của nạn nhân để lại, trong thư họ nói mình bị lừa".

R. và V. mới đính hôn được 2 tháng nay, do địa bàn xã thuộc huyện miền núi nên R. và V. đều đi lên thành phố lớn lập nghiệp, theo người dân cung cấp thì đôi bạn trẻ này bán hàng online ở TP.HCM. Thời gian gần đây, trước tình hình dịch phức tạp nên họ về địa phương tránh dịch.

Nhận xét thêm về hoàn cảnh của nạn nhân, đại diện UBND xã Đại Thạnh chia sẻ: "Điều kiện kinh tế của đôi nam nữ này cũng không khá giả. Họ đều là người hiền lành, ngoan ngoãn, đối xử với hàng xóm rất tốt và đều làm ăn lương thiện. Cũng không hiểu nguyên nhân vì sao khiến họ lại làm vậy.

Tại hiện trường, tay của R. và V. được buộc vào nhau. Còn khu vực xảy ra sự việc vắng nhà dân sinh sống".

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Infonet

Liên quan đến sự việc, một người nhà nạn nhân kể lại với báo chí, trong quá trình làm ăn buôn bán, cặp đôi này có thua lỗ dẫn đến nợ nần.

Trước đó, theo thông tin trên báo Thanh Niên, khoảng 21 giờ tối qua 20/9, người dân địa phương phát hiện tại đập Khe Tân (xã Đại Thạnh) có một xe máy, điện thoại di động, 2 đôi dép và ví đựng tiền (bên trong có hơn 3 triệu đồng) nhưng không thấy người...

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân trình báo UBND xã Đại Thạnh hỗ trợ tìm kiếm. Đến sáng 21/9, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy.

Bức thư tuyệt mệnh để lại tại hiện trường - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Tại hiện trường, cặp đôi để lại bức thư tuyệt mệnh với nội dung: "Con xin lỗi ba mẹ hai bên. Kiếp này không báo hiếu được hẹn kiếp sau! Xin được chôn chung. Tại hai đứa con ngu nên bị ông thầy bỏ bùa lừa mất 2,6 tỉ đồng. Giờ nợ nần chồng chất, hai con không đủ khả năng trả nên chọn cách ra đi. Mong mọi người xí xóa để con và vợ ra đi thanh thản".

Tuy nhiên, vẫn chưa có thêm thông tin cụ thể về chuyện họ bị "bỏ bùa" và bị lừa mất 2,6 tỉ đồng. Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.