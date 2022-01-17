Xót xa lời kể của những nạn nhân bị mắc HIV từ “quỷ ấu dâm”, có người còn muốn nhảy cầu tự tử

Xã hội 17/01/2022 12:10

Bị đánh trúng tâm trẻ người non dạ, cùng những lời hứa hẹn, nhiều nạn nhân bị lây nhiễm HIV sau khi quan hệ với “quỷ ấu dâm” Huỳnh Đắc Cường đã vô cùng hoảng loạn, sợ hãi, thậm chí có em còn muốn nhảy cầu tự tử.

Dẫn tin từ báo Dân Việt, Công an tỉnh Quảng Nam vừa qua đã xác nhận khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đắc Cường (SN 1980, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi "giao cấu với người khác đủ từ 13 đến 16 tuổi". Đồng thời, công an đã xác nhận rằng có nhiều nạn nhân đã bị Cường lây nhiễm HIV.

Xót xa lời kể của những nạn nhân bị mắc HIV từ “quỷ ấu dâm”, có người còn muốn nhảy cầu tự tử - Ảnh 1
Bị can Huỳnh Đắc Cường.

Theo thông tin từ Dân Việt, nạn nhân của Huỳnh Đắc Cường có em thậm chí còn chưa đầy 14 tuổi. Có em từng muốn nhảy cầu tự tử khi biết mình bị nhiễm HIV sau khi quan hệ với tên “quỷ ấu dâm”, có em đang sống trong tình trạng sợ hãi, lo lắng vì chẳng may hàng xóm, nhà trường, bố mẹ biết được thì chắc chắn em sẽ tự tử vì xấu hổ, nhục nhã.

Các tình nguyện, cán bộ tư vấn điều trị hỗ trợ HIV đã dành nhiều thời gian để có thể gặp gỡ, trao đổi cùng các em và dẫn các em đi xét nghiệm HIV. Qua lời kể của các em, ai nấy đều vô cùng xót xa, rất nhiều nạn nhân từng nhiều lần muốn nhảy sông tự tử khi biết mình có nguy cơ lây nhiễm sau khi bị cường dụ dỗ.

Xót xa lời kể của những nạn nhân bị mắc HIV từ “quỷ ấu dâm”, có người còn muốn nhảy cầu tự tử - Ảnh 2
Ảnh: Dân Việt

Nói về chiêu trò dụ dỗ của Huỳnh Đắc Cường, qua lời kể của các em, có thể thấy, tên này đã đánh trúng tâm lý các nạn nhân trẻ người non dạ, không dám công khai việc mình là người đồng tính. Một trong số các nạn nhân của tên “quỷ ấu dâm” chia sẻ: “Ông ta hứa hẹn nhiều thứ, cho quà sinh nhật, cho tiền, cho điện thoại”. Thế nhưng, những lời hứa hào phóng đó đều biến mất sau khi cánh cửa phòng nghỉ đóng sập lại. “Ông ta thậm chí còn khoe chiến tích rồi rủ đi làm bạn tình của ổng” - 1 tình nguyện viên từng dấu danh tính để nói chuyện với Huỳnh Đắc Cường cho biết.

Xót xa lời kể của những nạn nhân bị mắc HIV từ “quỷ ấu dâm”, có người còn muốn nhảy cầu tự tử - Ảnh 3

Thơ ngây, tin theo lời đường mật của “Quỷ ấu dâm” Huỳnh Đắc Cường, bị kẻ bệnh hoạn kia lây truyền căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, nhiều nạn nhân hiện đang rơi vào ác mộng, hãi hùng, bị ám ảnh, sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Tự dày vò bản thân và khép kín hoàn toàn với thế giới bên ngoài, các em sợ bây giờ mà đứng ra tố cáo Huỳnh Đắc Cường là phải nhắc lại quá khứ đau đớn. Chưa kể, chẳng may hàng xóm, nhà trường biết được thì chắc chắn em sẽ tự tử vì xấu hổ, nhục nhã.

Xót xa lời kể của những nạn nhân bị mắc HIV từ “quỷ ấu dâm”, có người còn muốn nhảy cầu tự tử - Ảnh 4

 

Xót xa lời kể của những nạn nhân bị mắc HIV từ “quỷ ấu dâm”, có người còn muốn nhảy cầu tự tử - Ảnh 5

Các em là nạn nhân của Huỳnh Đắc Cường đều có điểm chung vô cùng bi kịch là phải giấu cha mẹ, bạn bè, nhà trường, xóm giềng việc mình thích người đồng giới. Có em vừa khóc, vừa nói: “Cháu bị HIV, cháu chịu, song bố mẹ cháu biết là cháu tự tử”.

Trước đó, ngày 5/1, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang bị can Cường đang thuê nhà nghỉ để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng tính với một học sinh mới 15 tuổi. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận vào tháng 6/2021 đã sử dụng ứng dụng app BLUED để kết bạn làm quen với nam sinh 15 tuổi nói trên. Sau khi trò chuyện, Cường và nam sinh thống nhất đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục đồng giới.

Xót xa lời kể của những nạn nhân bị mắc HIV từ “quỷ ấu dâm”, có người còn muốn nhảy cầu tự tử - Ảnh 6
"Quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường

Đối tượng được xác định nhiễm HIV. Vì vậy khi nghe tin Cường bị quan hệ đồng tính với nhiều người là trẻ em thì người dân cảm thấy sốc nặng. Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, khi bị bắt đối tượng Huỳnh Đắc Cường không nhận tội và cho rằng không biết mình bị HIV. Tuy nhiên hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tìm được bằng chứng chứng minh Huỳnh Đắc Cường nhiễm HIV cách đây một năm.

Hiện nay Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được 6 người mà đối tượng Cường giao cấu.

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Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đắc Cường (SN 1980, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi "giao cấu với người khác đủ từ 13 đến 16 tuổi". Đồng thời, cơ quan chức năng đã xác nhận rằng bị can Cường nhiễm HIV.

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