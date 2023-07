Dẫn tin từ báo Dân Việt, Công an tỉnh Quảng Nam vừa qua đã xác nhận khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đắc Cường (SN 1980, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi "giao cấu với người khác đủ từ 13 đến 16 tuổi". Đồng thời, công an đã xác nhận rằng có nhiều nạn nhân đã bị Cường lây nhiễm HIV.

Bị can Huỳnh Đắc Cường.

Theo thông tin từ Dân Việt, nạn nhân của Huỳnh Đắc Cường có em thậm chí còn chưa đầy 14 tuổi. Có em từng muốn nhảy cầu tự tử khi biết mình bị nhiễm HIV sau khi quan hệ với tên “quỷ ấu dâm”, có em đang sống trong tình trạng sợ hãi, lo lắng vì chẳng may hàng xóm, nhà trường, bố mẹ biết được thì chắc chắn em sẽ tự tử vì xấu hổ, nhục nhã.