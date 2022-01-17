Quảng Nam: 'Quỷ ấu dâm nhiễm HIV' đã quan hệ đồng tính với 6 trẻ em khiến làng quê rúng động

Xã hội 17/01/2022 09:35

Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đắc Cường (SN 1980, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi "giao cấu với người khác đủ từ 13 đến 16 tuổi". Đồng thời, cơ quan chức năng đã xác nhận rằng bị can Cường nhiễm HIV.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 15/1, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đắc Cường (SN 1980, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi "giao cấu với người khác đủ từ 13 đến 16 tuổi". Đồng thời, công an đã xác nhận rằng bị can Cường nhiễm HIV.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: "Bước đầu Công an tỉnh Quảng Nam đã xác minh cách đây khoảng một năm Huỳnh Đắc Cường đã từng đến khám ở một Bệnh viện, đã xác định Cường bị HIV. Nhưng khi đi khám Cường lại lấy tên khác. Bây giờ chứng minh được việc lấy tên, họ khác nhưng cũng vẫn là Cường".

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Đối tượng Huỳnh Đắc Cường tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an TP.HCM

Trước đó, theo báo Công an TP.HCM đưa tin, Cường khai nhận vào tháng 6/2021 đã sử dụng ứng dụng BLUED để kết bạn làm quen với bé Nguyễn V. A. (SN 2007), sau khi trò chuyện, Cường và A thống nhất đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục đồng giới.

Vào ngày 5/1, Cường tiếp tục dụ dỗ hẹn A. và một người nam khác đến nhà nghỉ 360 để quan hệ tình dục, Cường đến trước thuê phòng nghỉ chờ thì bị bắt giữ. Ngoài ra, Cường còn khai nhận đã quan hệ tình dục với nhiều người đồng giới khác trên địa bàn, trong đó có 2 trường hợp nhiễm HIV.

Sau khi nghe thông tin Huỳnh Đắc Cường bị công an bắt vì có hành vi giao cấu với trẻ em, nhiều người dân ở xã Duy Nghĩa đang bàn tán xông xao câu chuyện này. Đặc biệt, nhiều người hàng xóm của gia đình Cường tỏ ra ngõ ngàng khi nghe tin. Chị T., một người hàng xóm cho biết: "Cường sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em. Bản thân Cường lấy vợ ở thị trấn Nam Phước và ở rể trên đó, lâu lâu mới về quê một lần. Khi đọc xong tin trên báo chí tôi cũng như nhiều người dân rất sốc, không nghĩ sẽ có câu chuyện này".

Hiện tại, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp Công an Quảng Nam và các tỉnh, thành tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   quan hệ tình dục đồng giới Quảng Nam đối tượng nhiễm HIV

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