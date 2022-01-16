"Lúc gia đình còn hạnh phúc chưa ly hôn, Thái chưa bao giờ đánh đập vợ con, về cơ bản anh ta là một người cha mẫu mực.” - mẹ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong tiết lộ với luật sư Nguyễn Anh Thơm.
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Theo Dân Việt, chiều ngày 15/1 vừa qua, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - 1 trong 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A (bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong tại TP.HCM) cho biết đã có có một buổi làm việc kéo dài hơn 3 tiếng với mẹ ruột của bé.
Tại buổi làm việc với luật sư Thơm, mẹ của bé V.A đã nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là về việc bé V.A đã không được gặp mẹ sau khi cô và Nguyễn Kim Trung Thái ly hôn. Cô còn tiết lộ bản thân không hề biết việc con gái bị đánh đập là vì bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang ngăn cấm và chặn đứt mọi thông phương thức liên lạc giữa hai mẹ con sau khi "dì ghẻ" về sống cùng Thái và bé V.A.
Luật sư Thơm cho biết: "Tại buổi làm việc mẹ cháu bé kể thời kỳ còn chung sống thì Nguyễn Kim Trung Thái (bố bé V.A) là người rất có trách nhiệm. Lúc gia đình còn hạnh phúc chưa ly hôn, Thái chưa bao giờ đánh đập vợ con, về cơ bản anh ta là một người cha mẫu mực".
Ngoài ra, luật sư Thơm còn cho hay, mẹ của V.A chia sẻ rằng sau khi gặp Trang, Thái mới thay đổi tính nết và dẫn đến sự tan vỡ của cuộc hôn nhân của hai người. Ngay sau khi ly hôn, Thái công khai qua lại với Trang và rước về ở chung dù cho nhiều người ngăn cản và phản đối.
Trước đó, luật sư Thơm tiết lộ rằng, gia đình bé V.A đều nhất trí về quan điểm đề nghị hãy xử lý các đối tượng đã gây ra cái chết thương tâm của bé V.A thật nghiêm minh bởi vì chúng là những kẻ không còn nhân tính, vô cùng ác độc, tàn bạo và dã man và hành vi của người bố còn đáng lên án hơn khi trực tiếp bao che cho kẻ đã ra tay đánh chết con gái mình.
Ảnh: Internet