Theo Dân Việt, chiều ngày 15/1 vừa qua, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - 1 trong 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A (bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong tại TP.HCM) cho biết đã có có một buổi làm việc kéo dài hơn 3 tiếng với mẹ ruột của bé.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm đã bay vào TP.HCM vào chiều hôm qua, đến thắp hương cho bé V.A và có làm việc với mẹ ruột của bé

Tại buổi làm việc với luật sư Thơm, mẹ của bé V.A đã nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là về việc bé V.A đã không được gặp mẹ sau khi cô và Nguyễn Kim Trung Thái ly hôn. Cô còn tiết lộ bản thân không hề biết việc con gái bị đánh đập là vì bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang ngăn cấm và chặn đứt mọi thông phương thức liên lạc giữa hai mẹ con sau khi "dì ghẻ" về sống cùng Thái và bé V.A.