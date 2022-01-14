Kể từ sau vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong tại TP.HCM, cô giáo Nguyễn Thị Ngân rất nhạy cảm với tiếng trẻ khóc, chỉ cần nghe học trò thút thít là cô vội vàng tìm hiểu nguyên nhân.

Theo Dân Việt, cô giáo Nguyễn Thị Ngân, giáo viên dạy lớp 2 một trường tư thục ở Thủ Đức, TPHCM gần đây mỗi khi nghe thấy tiếng học trò khóc khi học online, cô đều cố gắng tìm ra lý do. Mới đây, trong một buổi học, khi nghe thấy tiếng một em học sinh đang thút thít, cô Ngân vội vàng tắt mic của các học sinh khác trong lớp để nhẹ nhàng gặng hỏi về lý do đằng sau, nghe câu trả lời là vì em học sinh này buồn vì một bài kiểm tra kém chứ không phải bố mẹ la, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô Ngân rất lo lắng về tình trạng của học sinh trong lớp, nhất là khi đang trong giai đoạn học online - Ảnh minh họa: Internet Mới chỉ tuần trước đây, cô phải liên hệ với văn phòng để báo cáo về một trường hợp học sinh vắng học ngay khi tiết học đang diễn ra và trước đó em này cũng từng khóc trong giờ học online. Tuy nhiên, học sinh này nghỉ học vì bị bong móng chân trong một lần chạy nhảy chứ không hề liên quan đến bạo hành.

Cô Nguyễn Thị Ngân chia sẻ, sau vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, cô vô cùng nhạy cảm với những dấu hiệu bất thường của học sinh, đặc biệt là các tiếng khóc. Vì vậy, cô đã tiến hành giảm bớt bài vở cho học sinh, hạn chế tối đa việc chê bai hay phán xét các em. Đồng thời hỏi han, trò chuyện hoặc sẽ gặp phụ huynh của một học sinh nào đó nếu phát hiện ra em học sinh này có những dấu hiệu bất thường. Cô Nguyễn Thị Ngân chia sẻ, sau vụ việc của bé V.A, cô vô cùng nhạy cảm với những dấu hiệu bất thường của học sinh, đặc biệt là các tiếng khóc - Ảnh: Internet Vì đang trong giai đoạn học online do dịch bệnh, cô Ngân cho biết rất khó để nắm bắt được cảm xúc hay hoàn cảnh của các học sinh. Tuy nhiên, cô vẫn khẳng định bản thân đã khá may mắn khi cô đang dạy trường tư, mỗi lớp chỉ có hơn 10 em chứ không phải 40 - 50 em.

"Dù khó thì mình vẫn cứ làm, quan tâm hơn đến tâm lý, cảm xúc của học trò được chút nào hay chút đó. Có thể chúng ta không giúp được các em nhưng được quan tâm, được lắng nghe có khi với các em cũng đã là một sự an ủi." - Cô Ngân nói với Dân Việt. Không ít giáo viên cho hay, trong quá trình dạy học online đã vô tình chứng kiến cảnh tượng người chăm sóc la mắng, chì chiết, thậm chí là ra tay đánh đập trẻ. Tuy nhiên, vì là học online nên việc can thiệp vào những vấn đề này là hoàn toàn không thể, một số giáo viên có tâm sẽ liên lạc để trao đổi cho PHHS. Không ít giáo viên cho biết trong quá trình dạy học online đã vô tình chứng kiến cảnh tượng người chăm sóc la mắng, chì chiết, thậm chí là ra tay đánh đập trẻ - Ảnh minh họa: Internet Chia sẻ với Dân Việt, cô Huỳnh Thanh Phương, giáo viên Trường tiểu học Liên Minh Công Nông, huyện Củ Chi (TPHCM) cho biết, trước khi la mắng học trò cô đều cố gắng tìm hiểu về hoàn cảnh mà các em đang gặp phải. Nhiều trường hợp, vì dịch bệnh kéo dài, cha mẹ thất nghiệp nên trẻ bị gửi về nhà cho người thân chăm sóc và phải hứng chịu nhiều đòn roi. Cô Phương chia sẻ thêm, cô cũng từng nhìn thấy học trò của mình bị đánh đập khi lớp học online đang diễn ra. Khi đó, cô chỉ có thể khuyên nhủ phụ huynh đừng can thiệp vào việc học để cô trò được tự do giao tiếp và hạn chế dùng đòn roi khi dạy trẻ. Về phía học trò, cô cũng trò chuyện và động viên, an ủi các bé nhiều thêm. Cô Phương khuyên nhủ phụ huynh đừng can thiệp vào việc học để cô trò được tự do giao tiếp và hạn chế dùng đòn roi khi dạy trẻ - Ảnh minh họa: Internet Tuy vậy, cô Ngân cũng thừa nhận rằng có nhiều trường hợp mà bản thân không thể nắm bắt và can dự được. Những lúc đó, cô chỉ có thể dùng lòng yêu trẻ để quan tâm, hỏi han, an ủi các em. Vì theo cố, như vậy là trẻ đã không bị bỏ rơi về mặt cảm xúc một lần nữa, ngoài ra tạo ra một điểm tựa khác cho các em.

Thương xót bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, nam nhạc sĩ sáng tác ca khúc nghe 'buồn đến tâm can' Ca khúc Thay Lời Của Con được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Thế Phúc đã chạm đến tận sâu trái tim của người nghe nhờ giai điệu và lời ca thể hiện sự tiếc thương sâu sắc đến bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-vu-be-gai-8-tuoi-bi-bao-hanh-tu-vong-co-giao-hoang-mang-khi-nghe-tieng-khoc-tu-hoc-tro-446071.html