Theo Dân Việt, cô giáo Nguyễn Thị Ngân, giáo viên dạy lớp 2 một trường tư thục ở Thủ Đức, TPHCM gần đây mỗi khi nghe thấy tiếng học trò khóc khi học online, cô đều cố gắng tìm ra lý do. Mới đây, trong một buổi học, khi nghe thấy tiếng một em học sinh đang thút thít, cô Ngân vội vàng tắt mic của các học sinh khác trong lớp để nhẹ nhàng gặng hỏi về lý do đằng sau, nghe câu trả lời là vì em học sinh này buồn vì một bài kiểm tra kém chứ không phải bố mẹ la, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Vì đang trong giai đoạn học online do dịch bệnh, cô Ngân cho biết rất khó để nắm bắt được cảm xúc hay hoàn cảnh của các học sinh. Tuy nhiên, cô vẫn khẳng định bản thân đã khá may mắn khi cô đang dạy trường tư, mỗi lớp chỉ có hơn 10 em chứ không phải 40 - 50 em.

"Dù khó thì mình vẫn cứ làm, quan tâm hơn đến tâm lý, cảm xúc của học trò được chút nào hay chút đó. Có thể chúng ta không giúp được các em nhưng được quan tâm, được lắng nghe có khi với các em cũng đã là một sự an ủi." - Cô Ngân nói với Dân Việt.

Không ít giáo viên cho hay, trong quá trình dạy học online đã vô tình chứng kiến cảnh tượng người chăm sóc la mắng, chì chiết, thậm chí là ra tay đánh đập trẻ. Tuy nhiên, vì là học online nên việc can thiệp vào những vấn đề này là hoàn toàn không thể, một số giáo viên có tâm sẽ liên lạc để trao đổi cho PHHS.

Không ít giáo viên cho biết trong quá trình dạy học online đã vô tình chứng kiến cảnh tượng người chăm sóc la mắng, chì chiết, thậm chí là ra tay đánh đập trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ với Dân Việt, cô Huỳnh Thanh Phương, giáo viên Trường tiểu học Liên Minh Công Nông, huyện Củ Chi (TPHCM) cho biết, trước khi la mắng học trò cô đều cố gắng tìm hiểu về hoàn cảnh mà các em đang gặp phải. Nhiều trường hợp, vì dịch bệnh kéo dài, cha mẹ thất nghiệp nên trẻ bị gửi về nhà cho người thân chăm sóc và phải hứng chịu nhiều đòn roi.

Cô Phương chia sẻ thêm, cô cũng từng nhìn thấy học trò của mình bị đánh đập khi lớp học online đang diễn ra. Khi đó, cô chỉ có thể khuyên nhủ phụ huynh đừng can thiệp vào việc học để cô trò được tự do giao tiếp và hạn chế dùng đòn roi khi dạy trẻ. Về phía học trò, cô cũng trò chuyện và động viên, an ủi các bé nhiều thêm.

Cô Phương khuyên nhủ phụ huynh đừng can thiệp vào việc học để cô trò được tự do giao tiếp và hạn chế dùng đòn roi khi dạy trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, cô Ngân cũng thừa nhận rằng có nhiều trường hợp mà bản thân không thể nắm bắt và can dự được. Những lúc đó, cô chỉ có thể dùng lòng yêu trẻ để quan tâm, hỏi han, an ủi các em. Vì theo cố, như vậy là trẻ đã không bị bỏ rơi về mặt cảm xúc một lần nữa, ngoài ra tạo ra một điểm tựa khác cho các em.