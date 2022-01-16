Luật sư trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: 'Cần làm rõ hành vi dã man, tàn bạo của 'dì ghẻ' cùng sự vô cảm của người bố'

Xã hội 16/01/2022 14:06

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - người đồng hành cùng gia đình bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong tại TP.HCM cho biết sẽ vẫn hỗ trợ pháp lý đến khi nào gia đình bé V.A tha cho những kẻ thủ ác.

Vừa qua, gia đình của bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong tại TP.HCM đã công bố danh sách những luật sư sẽ đồng hành cùng gia đình trong vụ án này, trong đó có luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội). Được biết, chiều hôm qua luật sư Thơm đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM và đến chùa thắp hương cho bé V.A và làm việc với mẹ của bé.

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Luật sư Nguyễn Anh Thơm đến chùa thắp hương cho bé V.A - Ảnh: Internet

Về vụ án bé V.A, luật sư Thơm có đôi lời chia sẻ với Pháp Luật và Bạn Đọc về quan điểm và nhận định của mình. Cụ thể, luật sư Thơm cho rằng phải đợi kết quả điều tra của cơ quan tố tụng dựa trên "cơ sở đánh giá lời khai nhận của các đối tượng, người liên quan, nhân chứng và các chứng cứ, tài liệu khác thu thập được trong quá trình điều tra" mới có thể lý giải được nguyên nhân khiến cho bé V.A bị hành hạ và tra tấn đến mức tử vong.

"Qua đánh giá ban đầu của luật sư thấy rằng nguyên nhân bọn chúng đánh chết cháu xuất phát từ mâu thuẫn đổ vỡ của gia đình, sự hận thù, bực tức đã trút lên cháu bé vô tội là kết quả của quá khứ hạnh phúc mà chúng không thể xóa nhòa trong sự ích kỷ, nhỏ nhen của bản thân. Làm rõ bản chất hành vi dã man, tàn bạo của đối tượng cùng sự vô cảm của người bố và quan điểm của gia đình để làm căn cứ xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật." - Luật sư Thơm nói với Pháp Luật và Bạn Đọc.

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Gia đình bé V.A đều nhất trí về quan điểm rằng đề nghị hãy xử lý các đối tượng đã gây ra cái chết thương tâm của bé V.A thật nghiêm minh - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi mẹ và bố bé V.A ly hôn, bé V.A phải sống cùng bố và em trai 6 tuổi thì sống cùng mẹ. Do đó, luật sư Thơm cho rằng có thể "dì ghẻ" đã quá ghen tị với quá khứ hạnh phúc của gia đình bé V.A và bực tức vì chuyện tình của mình bị nhiều người phản đối nên đã trút giận lên người bé V.A dẫn đến cái chết của bé.

Luật sư Thơm còn tiết lộ thêm rằng, gia đình bé V.A đều nhất trí về quan điểm rằng đề nghị hãy xử lý các đối tượng đã gây ra cái chết thương tâm của bé V.A thật nghiêm minh bởi vì chúng là những kẻ không còn nhân tính, vô cùng ác độc, tàn bạo và dã man và hành vi của người bố còn đáng lên án hơn khi trực tiếp bao che cho kẻ đã ra tay đánh chết con gái mình.

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Luật sư Nguyễn Anh Thơm  khẳng định mình sẽ còn đồng hành cùng gia đình bé  V.A cho đến khi nào gia đình tha thứ cho những kẻ đã cướp đi mạng sống của cháu bé - Ảnh: Internet

Ngoài ra, về vấn đề hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé V.A, luật sư Thơm khẳng định mình sẽ còn đồng hành cùng gia đình bé cho đến khi nào gia đình tha thứ cho những kẻ đã cướp đi mạng sống của cháu bé. Vị luật sư này còn gửi lời cảm ơn vì gia đình đã tin tưởng và giao cho mình trách nhiệm to lớn này.

"Cảm ơn tình cảm và sự tin tưởng của mọi người đã dành cho luật sư. Đó vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn để luật sư cố gắng trợ giúp công tâm nhất" - Luật sư Nguyễn Anh Thơm bộc bạch.

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