Hàng trăm người kéo đến xem “đại chiến” của 2 hot girl bán hàng online, kết quả công an đến giải quyết

Mạng xã hội chiều Chủ nhật (16/1) xôn xao trước sự việc nhóm người trong một cửa hàng ở TP. Hồ Chí Minh “hỗn chiến”. Sự việc bắt nguồn từ màn đấu khẩu qua lại giữa 2 hot girl bán hàng online là Trang Nemo và Trần My liên quan đến một sản phẩm giảm cân.

Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trên trang của mình, Trần My đăng ảnh bán sản phẩm trên bằng việc đính kèm hình ảnh của Trang Nemo. Sau đó, Trang Nemo đã lên livestream bức xúc, yêu cầu Trần My gỡ hình ảnh của mình xuống. Trần My sau đó đã lên tiếng xin lỗi về việc sử dụng hình ảnh nhưng phủ nhận việc bán hàng giả mà Trang Nemo tuyên bố về mình. Liên tiếp những ngày sau đó, cả 2 nàng hot girl liên tục lôi nhau lên MXH “đấu tố, cà khịa” nhau.