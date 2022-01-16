Hàng trăm người kéo đến xem “đại chiến” của 2 hot girl bán hàng online, kết quả công an đến giải quyết

Sau thời gian lời qua tiếng lại với nhau trên MXH, 2 hot girl bán hàng online đình đám quyết định có một cuộc “gặp mặt”, gây nên một trận chiến hỗn loạn thu hút hàng trăm người kéo đến xem, ùn tắc nguyên 1 đoạn đường.

Mạng xã hội chiều Chủ nhật (16/1) xôn xao trước sự việc nhóm người trong một cửa hàng ở TP. Hồ Chí Minh “hỗn chiến”. Sự việc bắt nguồn từ màn đấu khẩu qua lại giữa 2 hot girl bán hàng online là Trang Nemo và Trần My liên quan đến một sản phẩm giảm cân. Ảnh chụp màn hình Cụ thể, trên trang của mình, Trần My đăng ảnh bán sản phẩm trên bằng việc đính kèm hình ảnh của Trang Nemo. Sau đó, Trang Nemo đã lên livestream bức xúc, yêu cầu Trần My gỡ hình ảnh của mình xuống. Trần My sau đó đã lên tiếng xin lỗi về việc sử dụng hình ảnh nhưng phủ nhận việc bán hàng giả mà Trang Nemo tuyên bố về mình. Liên tiếp những ngày sau đó, cả 2 nàng hot girl liên tục lôi nhau lên MXH “đấu tố, cà khịa” nhau.

Sau thời gian lời qua tiếng lại, 2 hot girl bán hàng online quyết định gặp nhau. (Ảnh chụp màn hình) Đến chiều hôm nay (16/1), Trần My được Trang Nemo “mời” tới shop quần áo của mình để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn. Cuộc trao đổi tại đây được phát livestream và hút hàng nghìn người theo dõi, bình luận. Trong cuộc trò chuyện, 2 nhân vật chính đều tỏ ra khá hoà nhã với đối phương, tuy nhiên, người phụ nữ đi cùng Trần My lại khá bức xúc và lớn tiếng qua lại với đối phương. Kết quả của cuộc gặp gỡ nói chuyện là màn hỗn chiến gây xôn xao MXH Sau khi lời qua tiếng lại, đỉnh điểm là việc Trang Nemo kéo khẩu trang của người kia xuống và 2 người con trai được cho là nhân viên tại shop Trang Nemo lập tức lao vào đánh cô gái kia. Màn “đại chiến” giữa 2 bên được diễn ra giữa hàng nghìn người xem livestream và nhanh chóng được chia sẻ khắp MXH.

Thậm chí, nhiều người còn tìm tới tận nơi, tập trung trước cửa hàng để theo dõi 2 hot girl "đại chiến", gây nên tình trạng hỗn loạn, cả một đoạn đường rơi vào tình trạng ùn tắc. Công an sau đó đã đến tận nơi giải quyết và mời nhóm người về làm việc. Đám đông kéo đến xem gây nên sự hỗn loạn, ùn ứ nguyên một đoạn đường. Công an sau đó đã có mặt để giải quyết và đưa nhóm người về làm việc. Hiện, sự việc 2 shop online "đại chiến" vẫn đang được chia sẻ khắp các diễn đàn và trở thành là tâm điểm chú ý nóng nhất trên mạng xã hội hiện tại. Nhiều người đang chờ đợi kết quả làm việc với công an của 2 hot girl trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hang-tram-nguoi-keo-den-xem-dai-chien-cua-2-hot-girl-ban-hang-online-ket-qua-cong-an-den-giai-quyet-446386.html